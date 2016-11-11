Мастера «наличмана» обналичили 350 миллионов рублей

«ВС» в прошлом номере сообщил о разгроме в республике группы теневых банкиров, обналичивавших на заказ огромные суммы. Представители МВД России - ведомства, усилиями которого и была пресечена деятельность оборотистых дельцов, озвучили некоторые дополнительные подробности операции по задержанию преступной группы. В республиканском Министерстве внутренних дел сообщили, что по делу о незаконной банковской деятельности в теневой сектор экономики было выведено более 350 миллионов рублей! Первые скрипки в этой симфонии черного нала играли жители Саранска, 28-летний Антон Хасанов и 43-летний Виталий Базалей. Эти люди вместе с шестью другими подельниками подозреваются в том, что с сентября 2015 года по октябрь 2016 года занимались незаконным обналичиванием денег для различных фирм, в том числе из Казани. За время работы дельцы заработали на этом более 14,2 млн. рублей!

Деятельность преступной группы из Мордовии была пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по Мордовии и МВД по Татарстану во взаимодействии со специалистами Росфинмониторинга.

По имеющимся оперативным сведениям, с сентября 2015 года указанной группой, состоявшей из 8 участников, осуществлялось обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 4 процентов от каждой банковской транзакции. По предварительным подсчетам, в теневой сектор экономики выведено более 350 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела проведено свыше 50 обысков с привлечением около 300 сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности более 30 компьютеров и ноутбуков, порядка 80 мобильных телефонов и сим-карт к ним, 245 банковских карт, 40 флеш-карт, 120 печатей «фирм-однодневок», 20 генераторов паролей и карты к ним, кассовые машины пересчета денег. Наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащие фигурантам, а также на расчетные счета подконтрольных организаций.

Кроме того, в результате оперативно-разыскных мероприятий получена информация о том, что подозреваемые могут быть причастны к разбойным нападениям на инкассаторов денежных средств. По местам их жительства обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжается.



