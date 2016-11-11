Три человека заживо сгорели в пожаре

Жуткая трагедия разыгралась 21 ноября в селе Новая Толковка Ковылкинского района - в огне погибла семья из трех человек. Дочь приехала в село из Москвы забрать с собой на зиму пожилую мать, проживающую в доме вместе с сыном. Но все трое сгорели в разбушевавшемся пожаре.

По информации ГУ МЧС по РМ, сообщение о пожаре поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ковылкинского района в 21.25. В селе Новая Толковка на улице Школьной горел жилой дом № 13. К моменту прибытия огнеборцев пламя полыхало на площади 120 квадратных метров. По словам пожарных, обстоятельствами, способствующими развитию пожара, послужили удаленность от пожарно-спасательной части № 17 и сильный ветер. Существовала угроза перехода огня на надворные постройки.

После того как пожарным удалось обуздать огненную стихию, во время разбора завалов были обнаружены тела трех погибших. Ими оказались 90-летняя хозяйка дома, ее 57-летний сын и 63-летняя дочь. Все трое погибших характеризовались положительно, спиртными напитками не злоупотребляли. Со слов соседей, постоянно в доме проживали мать и сын. Дочь приехала в гости из Москвы и намеревалась забрать родительницу с собой в столицу на зиму.

В настоящее время отрабатывается несколько версий возникновения пожара, наиболее вероятной является аварийный режим работы трубы дымохода.

ГУ МЧС России по РМ просит владельцев частных жилых домов следить за исправностью печного отопления! Пожар в Ковылкинском районе в очередной раз продемонстрировал, какими плачевными последствиями может обернуться отсутствие контроля за печным отоплением, газовым оборудованием, электропроводкой и электроприборами.

Кроме того, за минувшие сутки в Мордовии были зафиксированы еще два случая возгорания жилых домов, при которых погибли люди. Так, в доме по улице Рабочей в селе Парапино Ковылкинского района после тушения пожара было обнаружено тело 36-летнего мужчины. Его тело нашли в передней комнате на полу возле оконного проема. Погибший являлся сожителем 30-летней хозяйки дома. Со слов женщины, накануне они выпивали, потом легли спать, ночью она проснулась от запаха дыма. Первым делом мать взяла свою 5-летнюю дочь и вылезла с ней через окно, а сожитель остался в доме. Мужчина так и не смог выбраться из огненной западни. Наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении. Кавалер спасшейся от гибели жительницы села не раз оставлял непотушенные окурки в коридоре дома.

Похожая гибель на пожаре произошла в селе Лямбирь ночью 22 ноября. Во время разбора завалов сгоревшего дома по улице Садовой, 9 пожарные обнаружили труп 53-летнего инвалида III группы. Со слов соседей, он злоупотреблял спиртными напитками. Предположительно пожар также произошел из-за непотушенной сигареты.

По всем фактам гибели людей в пожарах следственными органами СКР по РМ организовано проведение доследственных проверок. Для выяснения причин смерти погибших в кратчайшие сроки будут назначены судебно-медицинские экспертизы.