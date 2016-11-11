ЦЕПОЧКА ВАЖНЫХ СВЕРШЕНИЙ

Четверо мордовских борцов греко-римского стиля Жамболат Локьяев (59 кг), Артем Сурков (66 кг), Алексей Киянкин (66 кг) и Евгений Салеев (85 кг) в составе национальной сборной России стали победителями Кубка европейских наций, который на днях проходил в румынском Бухаресте. В финальной схватке россиянам пришлось соперничать с украинцами. Принципиальная встреча завершилась со счетом 6:2. Один из шести зачетных баллов решающего рандеву положил в общую копилку наш Сурков.



Параллельным курсом в столице братской Белоруссии Минске состоялся Мемориал олимпийского чемпиона Рима-1960 Олега Караваева. Сборная России, за которую выступали Сергей Емелин (59 кг), Павел Салеев (66 кг) и Дмитрий Петайкин (75 кг), выиграла серебряные награды. Первыми стали хозяева соревнований, «бронза» досталась команде Украины, четвертое место - у поляков, пятая итоговая позиция - у второго состава сборной Белоруссии. Побед Павла Салеева и Алана Хугаева оказалось недостаточно, чтобы выиграть финальный бой. Но, как известно, какой бы ни оказалась медаль, ее надо суметь достичь.

Наряду с международными стартами внимание поклонников борьбы на минувшей неделе было приковано и к Самаре, где состоялся розыгрыш командного Кубка Приволжского федерального округа среди юношей 1999-2000 годов рождения. По итогам упорных схваток команда Мордовии заняла второе место, лишь немного уступив хозяевам. Высокие результаты были продемонстрированы и в личном зачете. Представитель гимназии № 1 Булат Чавкин стал лучшим в весовой категории до 58 кг. «Золото» себе в актив занес и Дамир Рахимов (РЖПТ), выступавший в весовой категории до 69 кг. Спортсмену Саранского кооперативного института Георгию Бокучаве не нашлось равных в весовой категории до 76 кг. «Бронзу» в весе до 85 кг завоевал Вадим Гранков (СКИ). Четвертым в весе до 46 кг стал Антон Плотников (лицей № 4). Всего в соревнованиях принимали участие команды из пяти регионов.

Между тем Кирилл Горшенин успешно выступил на IV традиционном турнире памяти Рамиса Садиева в Ульяновске с участием более сотни спортсменов из различных уголков Приволжья, а также из Казахстана. Саранский борец выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 59 кг.