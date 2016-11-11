ПРОБЕГ «ИСПЫТАЙ СЕБЯ» - ОТЛИЧНЫЙ ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО

В этом году мероприятие собрало вместе около 30 любителей бега, которые стартовали в Пролетарском парке. Участники по желанию пробежали от 10 до 30 км. Завсегдатые сверхмарафонцы Мордовии по разным причинам не приняли участия в пробеге, тем не менее победа Андрея Соломкина, представляющего госкомитет по делам молодежи республики и преодолевшего 30 км, заслуживает уважения. На втором месте - ветеран бега Василий Тагаев, на третьем - ученик лицея № 31 Алексей Савинов. В соперничестве женщин победила Татьяна Атласова (МГУ имени Н.П. Огарева). 23 км Татьяна пробежала за 1 час и 36 минут. «Серебро» - у Валерии Спиркиной, «бронза» - у Анастасии Алимаева (саранский лицей № 31).

«С 2017 года жители России официально начнут сдавать нормативы ГТО. В связи с этим данный пробег мог бы стать для многих тренировочной площадкой перед сдачей нормативов, - считает вице-президент Федерации легкой атлетики Мордовии Вячеслав Мочалов. - Ну а кто подготовился, мог бы сдать нормативы по бегу и скандинавской ходьбе и заодно посоревноваться. Весьма примечательно, что на старт пробега «Испытай себя» выходят люди всех ступеней ГТО. Так, например, Владимиру Асанову далеко за семьдесят, а он без большого напряжения преодолел 10 км не ходьбой, а бегом. Кстати, вместе с другом Александром Соколовым, который в свой 70-й день рождения планирует штурмовать Московский международный марафон».