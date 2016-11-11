ОБИЛИЕ УСПЕХОВ И НОВЫХ РЕКОРДОВ

Сборная Мордовии успешно выступила на чемпионате и первенстве России по классическому пауэрлифтингу, которые состоялись в поселке Выездное Арзамасского района Нижегородской области. В копилке силовых троеборцев региона-13 девять наград различного достоинства и многочисленные рекорды. Наши юноши заняли третье общекомандное место. Наряду с этим завоеваны путевки на международные старты. Расписание и список участников будут известны в ближайшее время. От души поздравляем всех победителей, призеров, участников и дебютантов!

ЖЕНЩИНЫ. Вес 47 кг. Наталья Андреева (Саранск, «Вымпел») - 2-е место с результатом 245,0 кг. МУЖЧИНЫ. Вес 66 кг. Александр Колбин (Саранск, КСШОР) - 1-е место с результатом 642,5 кг. Вес 105 кг. Андрей Инин (Саранск, КСШОР) - 3-е место с результатом 825,0 кг. ЮНИОРЫ. Вес свыше 84 кг. Ольга Григорькина (Саранск, КСШОР) - 3-е место с результатом 340,0 кг. Вес 59 кг. Сергей Чижиков (Саранск, КСШОР) - 1-е место с результатом 525,0 кг и рекордом России в приседании 200,0 кг. ЮНОШИ. Вес 84 кг. Анастасия Расторгуева (Саранск, «Вымпел») - 3-е место с результатом 345,0 кг. Вес 74 кг. Максим Саргаев (Саранск, КСШОР) - 1-е место с результатом 585,0 кг и рекордом России в приседании 222,5 кг. Вес 74 кг. Виталий Коновальцев (Саранск, «Вымпел») - 3-е место с результатом 565,0 кг и рекордом России в тяге 255 кг. Вес 105 кг. Сергей Володин (Торбеево, ДЮСШ) - 3-е место с результатом 615,0 кг. Вес 93 кг. Михаил Курносов (Рузаевка, «Рузхиммаш») - рекорд России в жиме лежа 158,5 кг.