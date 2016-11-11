РЕКОНСТРУИРОВАН СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА САВВИНА

Залу тяжелой атлетики в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва Мордовии присвоено имя заслуженного тренера России Юрия Сергеевича Саввина, ушедшего из жизни в 2014 году. Юрий Сергеевич лично участвовал в проектировании и строительстве зала, в котором в разные годы были подготовлены победители и призеры всероссийских и международных соревнований. Двое из них, Алексей Юфкин и Наталья Гришина, добрались до высот национальной сборной России. Всего Юрий Саввин воспитал 50 кандидатов в мастера спорта, 20 мастеров спорта, двух мастеров-международников и одного заслуженного мастера спорта. В открытии зала принимали участие первый заместитель министра спорта Мордовии Вячеслав Учайкин, директор КСШОР Михаил Храмов, семья, друзья, коллеги и воспитанники известного на всю Россию саранского специалиста.

«Мне приятно, что новый зал тяжелой атлетики в Саранске получил имя Юры. Думаю, я имею право так его называть, потому что мы дружили и знали друг друга очень давно, - сказал Вячеслав Учайкин. - Движение чаще всего идет снизу вверх, и нередко - по причине настойчивости и целеустремленности отдельных энтузиастов. Юрий Сергеевич был именно таким. Всю свою жизнь он буквально горел тяжелой атлетикой - сначала сам, а затем, набрав группу ребят, влюбил в этот вид спорта и их. Саввин объединил все разрозненные клубы в Саранске и районах Мордовии. Благодаря его усилиям сегодня мы имеем одну большую и дружную мордовскую команду тяжелоатлетов. Этот человек сделал все возможное, чтобы зал КСШОР реконструировали, и сам принимал активное участие в реконструкции. Сейчас в этом замечательном спортивном зале есть все условия для того, чтобы его воспитанники тренировались и шли к вершинам спортивного Олимпа. Он очень хотел этого. Уверен, что в зале имени Юрия Саввина зажжется еще не одна талантливая звезда».

«Для Юрия Сергеевича настоящими праздниками становились те дни, когда никому неизвестные ребята, которых он наставлял, поднимались на пьедесталы почета в различных городах, где проходили соревнования, - рассказала жена тренера Ольга Саввина. - Для него эти ребята всегда были самыми физически крепкими, выносливыми, ловкими, а по духу - стойкими и упорными. Даже если у них что-то не получалось, они все равно оставались для него самыми талантливыми. Юра никогда не сомневался в большом потенциале тех, кого готовит, и передавал эту веру спортсменам. Титулы чемпионов никогда не были самоцелью. Свою главную задачу он видел в том, чтобы вырастить физически сильных и духовно здоровых людей, всегда готовых постоять за себя, за других, за Отечество».

«Наша школа много потеряла, утратив Юрия Сергеевича. Это был один из лучших тренеров в российской тяжелой атлетике. Его талант и профессионализм в совокупности с талантом и работоспособностью учеников приносили результат. Даже не имея должных условий для тренировок, тандем Саввин - Юфкин достиг, казалось, невероятного - выиграл чемпионат Европы и стал вице-чемпионом мира. И почти не сосчитать, сколько было установлено рекордов. Искренне жаль, что мы открываем такие залы не всегда при жизни. Жаль, что то, о чем мечтал Юрий Сергеевич, проходит без него. Нет никаких сомнений в том, что в этих созданных по большей части для него условиях Саввин смог бы осуществить свои творческие планы полностью - подготовить призера Олимпийских игр», - подчеркнул директор КСШОР Михаил Храмов.