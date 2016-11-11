КОМАНДА МОРДОВСКИХ АРБИТРОВ ПРИВЕЗЛА «СЕРЕБРО» ИЗ ЙОШКАР-ОЛЫ

15 и 16 ноября в столице Марий Эл состоялся XV межрегиональный турнир памяти арбитра ФИФА Александра Аркадьевича Хохрякова. Десять команд, сформированных из действующих представителей футбольной фемиды, сражались в Йошкар-Оле со своими коллегами из различных уголков Приволжья.

Команда саранских арбитров была определена организаторами в квинтет с литерой «А», где заняла 2-е место, добившись следующих результатов: Татарстан - 0:3, Удмуртия - 2:0, Пензенская область - 4:1, Самарская область - 4:3. В группе «Б» лучшей стала сборная Саратовской области, набравшая 10 очков в четырех поединках. Вслед за ней в таблице расположились нижегородцы, чуваши, марийцы и ульяновцы.

Далее соперничество проходило в финальной пульке с участием четырех сильнейших команд. Сборная Мордовии, выйдя в финал с нулем, одержала две красивые победы. Саратовцы были повержены со счетом 2:1. В матче с нижегородцами наша команда уступала 0:2, но еще до перерыва Евгений Буланов отправил мяч за шиворот голкиперу и сквитал счет. Во втором тайме цифры на табло менялись еще интереснее - 2:2, 3:2, 3:3 и 4:3 в пользу Саранска.

Итогом выступления стали серебряные медали. Честь Республики Мордовия защищали: Игорь Раков (вр), Андрей Балакирев (к), Евгений Буланов, Сергей Куликов, Ильдар Годунов, Михаил Ирзин, Денис Рожук и Рустам Равилов. Львиную долю голов занесли себе в актив Годунов и Буланов - по 6 мячей. «Серебро» - повторение наивысшего успеха данного состава команды, добытого в 2011 году. При этом год назад наши судьи стали только пятыми.



