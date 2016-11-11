ЧЕМПИОНАТ СПАСАТЕЛЕЙ

19 ноября на скалодроме спорткомплекса «Мордовия» состоялся захватывающий чемпионат, приуроченный ко Дню спасателя Российской Федерации. Участниками соревнований стали представители ГКУ РМ «Мордовская республиканская аварийно-спасательная служба», Саранского поисково-спасательного отряда МЧС России (филиал ФГКУ «ПРПСО МЧС России») и Мордовского регионального отделения ООО РОССОЮЗСПАС.

Как сообщил главный судья соревнований Антон Макаров, состязания включали в себя две дисциплины - скорость и сложность. В первой из них спасателям предстояло преодолеть простой скальный маршрут за минимально короткое время, во второй - решающее значение играло не время, а именно прохождение дистанции, которая была максимально перегружена отрицательными нависаниями и неудобными хватами. Каждому участнику предоставлялось несколько попыток, после чего в зачет шел лучший результат. Тройку призеров соревнований составили Владимир Леонов, Артем Исаев и Николай Масягин.