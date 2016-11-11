ДЕНИС МАКАРОВ - «НА КАРАНДАШЕ» У РОБЕРТА ЕВДОКИМОВА

Полузащитник команды «ЦПРФ-Мордовия» Денис Макаров вошел в число сильнейших игроков первенства МФС «Приволжье». Так решило голосование, по традиции проводившееся в сообществе болельщиков и футболистов «Третий дивизион. Приволжье» в социальной сети «ВКонтакте».



Победил в опросе 20-летний нападающий энгельсской «Искры» Андрей Березовский. «Серебро» - в копилке лучшего бомбардира турнира Игоря Сирцова из «Дзержинск-Тосол-Синтез». «Бронза» - у нашего Макарова, который всего на 4 голоса опередил своего друга и партнера по команде Дениса Бухарова (еще одного воспитанника Игоря Лайкина, Рената Кутюшева и Виктора Бородулина). И сейчас «ВС» первым сообщает о том, что креативный фланговый хавбек Денис Макаров отбыл в расположение клуба Премьер-лиги - ФК «Оренбург».