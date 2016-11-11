РАЗВИВАЮЩИЕ БЕГОВЕЛЫ

26 ноября в Саранске состоятся открытые республиканские соревнования по беговелам среди детей в возрасте 2,5-5 лет. Организаторы спортивного мероприятия - Комплексная спортивная школа олимпийского резерва и спорткомплекс «Мордовия». Состязания проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления внутрисемейных связей и популяризации езды на беговелах и велосипедах среди детей и взрослых.

Приходите в легкоатлетический манеж СК «Мордовия»! Начало соревнований - в 11.00, начало разминки - в 10.00. Накануне, 25 ноября, для всех желающих будет проведена обучающая тренировка на беговелах. Для допуска к старту участникам необходимо представить судейскому корпусу медицинскую справку и свидетельство о рождении. Важно, чтобы ребенок был в верхней одежде с длинными рукавами и в длинных брюках для защиты коленей и локтей в случае падения. Беговелы и экипировка участникам будут предоставлены организаторами. Но принять участие в старте можно и при наличии собственных беговелов. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону 8-927-640-67-68 (Анатолий Владимирович).



