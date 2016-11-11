Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России вынес решение по двум матчам «Мордовии» и «Кристалла-Юниора», которые должны были состояться 9 и 10 ноября, однако саратовская команда не явилась в Саранск. Комиссия не стала искать поводы для переигровок и вынесла наиболее взвешенное и справедливое решение. «Кристалловцам» наконец-то засчитаны два технических поражения, что напрямую нашло отражение в турнирной таблице.

«МОРДОВИЯ» ЮРИЯ ВОРОБЬЕВА

ЖДЕТ В ГОСТИ «ТАМБОВ» И «РОСТОВ»

На момент подписания в печать этого номера «ВС» наша команда возглавляла таблицу с 48 очками, набранными в 22 матчах. Ровно столько же, но после 24 встреч было в активе ХК «Чебоксары». На третьей позиции располагался ХК «Ростов» (45 очков). Вчера вечером чувашский клуб соперничал на волжских берегах как раз с ростовчанами. «Мордовия», в свою очередь, 23 и 24 ноября проведет домашние поединки с «Тамбовом», дела которого пока продвигаются гораздо хуже - 36 очков на балансе и только 6-е место. Не менее важные матчи подопечным Юрия Воробьева предстоит сыграть в выходные - 26 и 27 ноября. В эти дни в мордовскую столицу нагрянут ростовские «кондоры». График, как видите, сверхнапряженный. Но тем интереснее будет наблюдать за происходящим с трибун. Домашние и прочие дела подождут. Все дружно идем на хоккей!