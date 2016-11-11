«ПЛАЙТЕРРА-ЗУБОВА ПОЛЯНА» ПОБОРЕТСЯ ЗА КУБОК ЧЕМПИОНОВ ПРИВОЛЖЬЯ

С 25 по 27 ноября в манеже «Марий Эл» в Йошкар-Оле состоятся увлекательные поединки Кубка чемпионов Приволжья. Шесть команд разыграют звание сильнейшего полупрофессионального коллектива федерального округа из числа тех, кто заметно преуспел внутри своего региона. В три дня уложатся групповая борьба и матчи итоговой классификации.

В группу «А» организаторами соревнований определены чемпионы Марий Эл, Мордовии и Ульяновской области - РМТ (Йошкар-Ола), ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» и ФК «Инза». В группе «Б» поспорят «Торпедо» (Димитровград), ФК «Зеленодольск» (Татарстан) и «Дорожник» (Каменка, Пензенская область). Значительную интригу добавляет то обстоятельство, что на кону будет стоять не только почетный трофей. Обладатель приволжских лавров получит право сыграть во Всероссийском финале, где, в свою очередь, будут разыграны путевки в любительский Кубок УЕФА.

Стоит добавить, что ранее подобные турниры проходили лишь дважды. В 2010 году в число призеров вошли ФК «Димитровград», нижнекамский «Шинник» и чувашские «Ибреси». В 2012 году пьедестал заняли нефтекамский «Шинник», ФК «Зеленодольск» и ФК «Димитровград». И вот сейчас умы футбольной общественности Приволжья будоражит третий турнир. Причем впервые в нем выступит команда из Мордовии!

По словам главного тренера «Плайтерры» Олега Горелова, глобальной задачи всенепременно победить перед его футболистами не ставится. В братский финно-угорский край отправятся не только игроки золотого состава, но и группа футболистов, хорошо зарекомендовавших себя в матчах чемпионата Мордовии. И все-таки, несмотря на все говорки и обстоятельства, хочется пожелать представителям нашей республики успехов! Будем болеть и переживать! Ждем бодрящих новостей!