Житель Саранска из-за излишней доверчивости лишился 87 тысяч рублей

Мужчина отправил эту немалую сумму новой знакомой по интернет-переписке - девушка уверяла, что больна и нуждается в дорогостоящей операции.

Некоторое время назад 35-летний житель Светотехстроя познакомился в социальных сетях с девушкой из Татарстана. После нескольких дней онлайн-общения он предложил встретиться. Девушка заявила, что с удовольствием бы увиделась, но, вот беда, чувствует себя плохо. Барышня написала, что ее сразил серьезный недуг и ей требуется дорогостоящая операция, но денег на нее не хватает. Новый поклонник из лучших побуждений решил помочь даме и предложил финансовую поддержку. «Больная» отказываться от денег не стала и вскоре сообщила реквизиты своего счета, а заодно клятвенно пообещала, что после операции встретится со своим благодетелем и обязательно его отблагодарит. Горожанин не пожалел на операцию 87 тысяч рублей - такую сумму он перевел на счет жительницы Татарстана. Но время шло, а барышня на связь не выходила. Мужчина забеспокоился, что реабилитация что-то слишком затянулась, и сам позвонил в медицинское учреждение, где девушке должны были сделать операцию. Однако в справочной службе больницы ему сообщили, что такая пациентка к ним не поступала. После этого обманутый сердобольный кавалер обратился в полицию.

Сейчас сотрудники уголовного розыска занимаются поиском мошенницы. В МВД по РМ призывают жителей региона быть бдительными и рекомендуют ни в коем случае не передавать и не перечислять деньги неизвестным людям, кем бы они ни представлялись.