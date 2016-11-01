Дело обманутых дольщиков

Обманутые дольщики обычное дело для многих регионов России. В Мордовии до недавнего времени подобной проблемы не возникало, однако и в нашей республике нашлись застройщики, которые собрали с людей деньги, но свои обязательства по строительству жилья так и не выполнили. По мнению следствия, таким недобросовестным застройщиком, кинувшим жителей Больших Березников на миллионы рублей, стал генеральный директор ООО «МНК» 38-летний Василий Лямкин (он также является депутатом райсовета). Руководителю предприятия было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Учитывая депутатский статус Лямкина, это резонансное уголовное дело расследовалось отделом по расследованию особо важных дел СКР по Республике Мордовия. «С марта по декабрь 2013 года Лямкин, будучи генеральным директором строительной организации, не желая исполнять обязательства по долевому строительству многоквартирного жилого дома в селе Большие Березники, совершил хищение денег у четырех местных жителей на сумму более 4 миллионов 667 тысяч рублей, - сообщила старший помощник руководителя СКР по РМ Наталья Афанасьева. - В результате принятых в ходе следствия мер ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен обвиняемым в размере около 4 миллионов 370 тысяч рублей».

В 2013 году компания ООО «МНК», руководителем которой является Василий Лямкин, объявила о долевом строительстве в райцентре 8-квартирного жилого дома. Вскоре нашлись желающие вложить деньги в новое жилье и заключили с компанией договоры долевого строительства. В качестве оплаты за будущие квадраты клиенты «МНК» расплачивались собственными сбережениями и частично жилищными сертификатами федеральных программ.

Среди дольщиков фигурировали и две пожилых женщины - вдовы участников Великой Отечественной войны. Собрав с людей деньги, Василий Лямкин обещал, что построит дом к декабрю 2014 года. Время шло, но строительство как таковое так и не начиналось. На месте возведения жилого дома компания «МНК» положила несколько плит перекрытий и огородила территорию забором. На этом все и закончилось. Примечательно, что новый дом должен был отстроиться прямо напротив местного отделения полиции.

У фирмы Лямкина возникли серьезные финансовые проблемы. Из-за многомиллионных долгов организация даже обратилась в Арбитражный суд Мордовии с иском о признании себя банкротом. Но, даже находясь на грани разорения, Василий Лямкин продолжал принимать деньги от дольщиков на строительство дома. Хотя наверняка прекрасно понимал, что выполнить обязательства перед людьми вряд ли сможет. В итоге долг фирмы в какой-то момент достиг 45 миллионов рублей. В июле 2014 года Арбитражный суд республики признал «МНК» банкротом и назначил конкурсного управляющего.

Сам Лямкин то и дело обещал людям, что дом все-таки построит, но сдаст позже - в августе 2015 года. Кому-то он предлагал заключить договор переуступки долга с компанией, которой руководила его супруга. Двум клиентам он даже вернул часть денег: одному - 90 тысяч рублей, другому - 150 тысяч. Со временем обещал отдать и остальное. В итоге шесть дольщиков обратились с заявлением в прокуратуру Большеберезниковского района.

Когда правоохранители стали выяснять, почему «МНК» не выполнило своих обязательств, руководитель предприятия заявил, что всему виной разразившийся финансовый кризис, который вогнал компанию в долги. По его словам, деньги дольщиков были списаны со счетов «МНК» налоговой службой. Эту информацию прокурорские работники проверили и выяснили, что налоговая служба действительно списала деньги со счетов компании, но только 500 тысяч рублей. Но люди на строительство дома внесли более 4,6 миллиона.

Как заявили в СКР по РМ, сейчас по делу следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Большеберезниковский суд для рассмотрения по существу.