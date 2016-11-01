Инкассаторский бронемобиль стал участником смертельного ДТП

10 ноября в Лямбирском районе перевернулся инкассаторский бронеавтомобиль «КЛЕН». Один из сотрудников инкассаторской службы погиб на месте ДТП, еще три человека получили травмы.

Авария произошла в 7.10 на 5 км автодороги Саранск - Пензятка. 33-летний водитель инкассаторского бронеавтомобиля не справился с управлением, и машина слетела в кювет. Водитель и трое пассажиров с ушибами и переломами были доставлены в республиканскую клиническую больницу. Один из находившихся в автомобиле - 47-летний Валерий Храмов - от полученных травм скончался в реанимационном отделении. До работы в инкассаторской службе Валерий Храмов долгие годы трудился в республиканском МВД. Кроме того, мужчина занимал должность судьи в Региональной спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы Республики Мордовия».

В этот же день 10 ноября в Старошайговском районе произошло еще одно смертельное ДТП. В 9 часов на 41 км автодороги Саранск - Ст. Шайгово 43-летняя автоледи на «Ладе-Приора» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с иномаркой «Фольксваген Пассат», которая отлетела в «десятку». Управлявшая «Приорой» женщина от полученных травм скончалась в реанимационном отделении Старошайговской районной больницы. 14-летняя пассажирка «Приоры» с тяжелыми травмами была доставлена в ту же районную больницу. Врачи зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы обоих глазниц, рваные раны носа, правого коленного сустава, перелом левой бедренной кости со смещением отломков и травматический шок 1, 2 степеней. Пострадал и водитель «Фольксвагена», у него диагностированы сотрясение головного мозга и перелом ребра.