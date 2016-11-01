Студенты ответят за осквернение памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне

В Саранске возбуждено очередное уголовное дело по факту осквернения памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Жители Саранска были шокированы необъяснимым мерзким поступком местных юнцов. Накануне в популярной социальной сети был размещен фотоснимок, на котором два молодчика додумались сделать фотографии, забравшись на Памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Установленная на площади Победы в Саранске скульптурная композиция состоит из фигур Родины-матери и солдата, держащего в руках меч. На снимке, ставшем поводом для бурного обсуждения общественности, молодые люди сидят на мече солдата. Шокирующее горожан фото появилось в сообществе «Привет, сейчас, Саранск» социальной сети «ВКонтакте».

Несмотря на то что юные вандалы сфотографировались, закрыв лица руками, сотрудники полиции спустя всего три часа после размещения фото в интернете выяснили имена и фамилии любителей эффектных кадров на памятниках. Ими оказались 17- и 18-летние студенты. Один из них обучается в среднеспециальном заведении, а другой - в вузе. В тот же день дознаватели отдела полиции № 3 УМВД России по Саранску возбудили в отношении юнцов уголовное дело по статье «Вандализм». Санкции за это преступление предусматривают наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.

Фотография сидящих на памятнике молодчиков вызвала бурю возмущения в социальных сетях. Большинство, не стесняясь в выражениях, призывали устроить расправу над молодчиками, а затем подвесить их за определенные места. Кто-то даже выложил в сеть имя, фамилию и точный адрес одного из вандалов. Вот несколько комментариев, которые можно привести в газете:

- Одним словом - дебилы! На это способны только умственно отсталые люди.

- Возможно, многие комментарии слишком агрессивны, но два этих дурачка открыто плюют на собственных дедов, прадедов, которые отдавали за них свою жизнь. Я уважаю и осознаю огромный вклад людей, которые жили в то тяжелое время, и мне, как минимум, неприятно видеть такое пренебрежительное отношение к светлой памяти…

- Просто откуда берутся такие? В школе что ли учат или родители ничего не объясняют? Неужели у них нет бабушек, дедушек, тех, кто был как-то связан с этой страшной войной? Этим мразям жизнь дали, чтобы они жили и помнили, а не выросли вот такие дебилы без памяти, чести и совести!

Это уже не первый случай вандализма с памятником воинам Великой Отечественной войны. В сентябре 2014 года еще один юнец сфотографировался верхом на памятнике. Тогда молодчик тоже выложил свое «геройское» фото в социальные сети и даже не закрывал лицо. Полицейские стали искать вандала после вмешательства прокуратуры Мордовии. Вскоре было возбуждено уголовное дело, молодчика судили. Однако никакого наказания он не понес. Благодаря амнистии, посвященной 70-летию Великой Победы, парня освободили от уголовной ответственности. На этот раз осквернителям памятника на амнистию надеяться не приходится.