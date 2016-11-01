ОЧКИ НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ
В минувшую субботу «Мордовия» в вынесенном матче 22-го тура соперничала с «Тамбовом». Противостоять «волкам» пришлось вовсе не на берегах Цны, а в Химках - на стадионе «Родина», заявленном тамбовчанами в качестве резервного. И не в изначально назначенную дату, когда арену занимали ее непосредственные хозяева, а днем ранее - то есть всего через трое суток после домашней встречи с «Тосно». Таким образом, всего за 14 дней - с 30 октября по 12 ноября - саранская команда провела четыре официальных поединка. Практически еврокубковый график. И это еще хорошо, что мотаться на выезд в таком графике пришлось только раз.
Выиграть в противоборстве с кабарадино-балкарским «Спартаком», московским «Спартаком-2», «Тосно» и «Тамбовом» тоже удалось лишь единожды. Вот и получилось, что еще совсем недавно перед глазами маячила перспектива лихого скачка в «десятку», а сейчас, откровенно говоря, настроения совсем другие. Те, кому турнирная ситуация подсказывает выворачиваться наизнанку, но цеплять очки, времени даром не теряли. Отставание «Мордовии» от определяющего 15-го места - четыре очка. До конца календарного года - два матча. 19 ноября в Саранске сыграет хабаровский СКА, 26 ноября - второй подряд выезд в Подмосковье, на сей раз к самим «Химкам». Необходимо собраться с силами и выжать из себя максимум - просто затем, чтобы не оставаться до весны в опасной зоне. Первенство возобновится 8 марта. «Мордовию» в замечательный женский праздник ждет домашнее рандеву с «Сибирью». Перед этим, в феврале, на Кипре состоится Кубок ФНЛ с участием 16 команд.
ФК «МОРДОВИЯ» - «ТОСНО» Ленинградская область - 0:2
Голы: 0:1 - Антон Заболотный (9), 0:2 - Максим Палиенко (18).
ФК «Мордовия»: Леонов, Лебедев, Анд. Иванов, Осипов (к), Багаев (Чалов, 30), Захарченко (Кот, 51), Деобальд (Дегтярев, 64), Пазин (Лукьянов, 82), Кренделев, Алхазов, Амбарцумян. Главный тренер - Дмитрий Черышев.
«Тосно»: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Кашчелан (к), Богаев, Чиркин, Палиенко (Кириенко, 90), Галиулин (Милевский, 83), Мухаметшин, Заболотный (Кутьин, 73). Главный тренер - Дмитрий Парфенов.
Предупрежден: Анд. Иванов, 59. Удален: Леонов, 48 (ФПН).
Судьи: Турбин, Болотенков, Сафьян (все - Москва).
Инспектор: Владимир Мосягин (Липецк).
Делегат ФНЛ: Игорь Крапивко (Москва).
9 ноября. Саранск. Стадион «Старт». 1308 зрителей.
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Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер ФК «Мордовия»:- Очень жаль, что проиграли. При этом могу только поблагодарить игроков за самоотдачу. На поле были две ровные, одинаковые команды. К сожалению, мы совершили две грубые ошибки. Сначала потеряли концентрацию при розыгрыше углового удара. Затем, при втором голе, надо было тоже как-то более сконцентрированно играть. А так, если в целом, нельзя сказать, что «Тосно» выглядел сильнее нас - даже имея преимущество в одного игрока. Обе команды старались действовать на атаку. В связи с этим сильно расстраивает результат, а еще это удаление... Почему-то, знаете ли, сложилось впечатление, что нам противостояли не 11, а 14 человек.
- Как себя чувствует Максим Астафьев? Насколько серьезна полученная им травма?
- Максим сейчас проходит все необходимые процедуры. Делаем все возможное, чтобы подготовить его к заключительной домашней игре календарного года со «СКА-Хабаровск».
Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер ФК «Тосно»:
- Хочу поздравить своих ребят с победой, а также всех, кто за нас переживает. Готовились к серьезному матчу. В принципе он таким и получился. «Мордовия» - команда широко известная, ее состав хорошо укомплектован, поэтому как-то дополнительно на такого соперника настраивать не имеет никакого смысла. Все, кто выходит играть, и так прекрасно понимают, что надо действовать предельно внимательно, выкладываться по максимуму, и только тогда можно рассчитывать на положительный результат. И на самом деле, не все так легко давалось, как, возможно, могло показаться со стороны. На стартовом отрезке все было как обычно в подобных играх - кто кого перебодает, чья чаша перевесит. Нам удалось забить дважды, и сделать это очень быстро. Ну а в дальнейшем довели дело до победного конца. Искренне благодарен футболистам за четкое выполнение всех моих пожеланий и указаний.
ФК «ТАМБОВ» Тамбов - ФК «МОРДОВИЯ» - 2:1
Голы: 1:0 - Денис Дорожкин (10), 2:0 - Андрей Часовский (35), 2:1 - Александр Алхазов (44).
ФК «Тамбов»: Смирнов, Столяренко, Шляков, Рыбин (к) (Дутов, 63), Овсиенко, Шевчук (Зяблов, 71), Чернышов (Аверьянов, 90+2), Трусевич, Поярков, Часовских, Дорожкин (Андреев, 75). Главный тренер - Андрей Талалаев.
ФК «Мордовия»: Кот, Лебедев, Чалов, Осипов (к), Молодцов (Анд. Иванов, 34), Захарченко (Лукьянов, 70), Дегтярев, Деобальд (Петров, 87), Кренделев, Амбарцумян, Алхазов. Главный тренер - Дмитрий Черышев.
Предупреждены: Трусевич, 45, Смирнов, 89 - Чалов, 10, Амбарцумян, 43, Кренделев, 90+3.
Судьи: Соколов (Воронеж), Демешко (Химки), Деушев (Москва).
Инспектор: Виктор Пышкин (Москва).
Делегат ФНЛ: Евгений Летин (Москва).
12 ноября. Химки. Стадион «Родина». 165 зрителей.
СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер ФК «Мордовия»:
- Тяжелый матч. Прежде всего потому, что проходил в сложных погодных условиях. Второй тайм ребята отыграли очень хорошо, молодцы. Но потеряли концентрацию, пропустили в начале ненужный гол со стандарта. Вот это и стало самой грубой ошибкой, исправлять которую пришлось на протяжении всего матча. Второй же гол был забит со многими нарушениями. Там и вне игры было, и еще много чего. Не хотелось бы обсуждать судейство, но иногда это переходит все границы. Не хочу ничего говорить, но… Пропускаем голы. После этого надо забивать. Забили, постарались и после перерыва совершенно по-другому выглядели. Соперник играл на удержание счета, на контратаках. Мы знали, что так будет, и старались не допускать быстрых прорывов. Правда, во втором тайме был один подобный фрагмент, созданный «Тамбовом». Но, сами понимаете, когда постоянно находишься с мячом, начинаешь немного заигрываться, и не всегда удается избежать ошибок. Игра состоит из двух таймов, поэтому концентрацию необходимо сохранять с первой по девяностую минуту.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер ФК «Тамбов»:
- В первую очередь, порадовала поддержка болельщиков. Для нас это был первый такой матч - вроде и домашний, но вне родных стен. Поэтому приятно удивило, что очень много людей добралось до Химок, и нам оказали горячую поддержку. Перед матчем было много вопросов к команде, давно не выигрывали. Но сейчас наконец-то все наши травмированные вернулись в строй - за исключением разве что Артурса Зюзинса. Провели отличный первый тайм с массой моментов у ворот противника. Особо порадовало, что голы забили именно нападающие. Ведь после того как мы нанесли 18 ударов по воротам «Сибири», но в итоге приехали оттуда с нулем, было, признаться, как-то не по себе. Хотелось поскорее наладить реализацию, и хорошо, что все в этом плане получилось. Важно также, что не проиграли борьбу, ни в чем не уступали на поле. Но, к сожалению, наша болезнь остается прежней - вместо того чтобы спокойно играть при счете 2:0, пропустили необязательный гол.