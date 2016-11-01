ОЧКИ НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ

В минувшую субботу «Мордовия» в вынесенном матче 22-го тура соперничала с «Тамбовом». Противостоять «волкам» пришлось вовсе не на берегах Цны, а в Химках - на стадионе «Родина», заявленном тамбовчанами в качестве резервного. И не в изначально назначенную дату, когда арену занимали ее непосредственные хозяева, а днем ранее - то есть всего через трое суток после домашней встречи с «Тосно». Таким образом, всего за 14 дней - с 30 октября по 12 ноября - саранская команда провела четыре официальных поединка. Практически еврокубковый график. И это еще хорошо, что мотаться на выезд в таком графике пришлось только раз.

Выиграть в противоборстве с кабарадино-балкарским «Спартаком», московским «Спартаком-2», «Тосно» и «Тамбовом» тоже удалось лишь единожды. Вот и получилось, что еще совсем недавно перед глазами маячила перспектива лихого скачка в «десятку», а сейчас, откровенно говоря, настроения совсем другие. Те, кому турнирная ситуация подсказывает выворачиваться наизнанку, но цеплять очки, времени даром не теряли. Отставание «Мордовии» от определяющего 15-го места - четыре очка. До конца календарного года - два матча. 19 ноября в Саранске сыграет хабаровский СКА, 26 ноября - второй подряд выезд в Подмосковье, на сей раз к самим «Химкам». Необходимо собраться с силами и выжать из себя максимум - просто затем, чтобы не оставаться до весны в опасной зоне. Первенство возобновится 8 марта. «Мордовию» в замечательный женский праздник ждет домашнее рандеву с «Сибирью». Перед этим, в феврале, на Кипре состоится Кубок ФНЛ с участием 16 команд.

ФК «МОРДОВИЯ» - «ТОСНО» Ленинградская область - 0:2

Голы: 0:1 - Антон Заболотный (9), 0:2 - Максим Палиенко (18). ФК «Мордовия»: Леонов, Лебедев, Анд. Иванов, Осипов (к), Багаев (Чалов, 30), Захарченко (Кот, 51), Деобальд (Дегтярев, 64), Пазин (Лукьянов, 82), Кренделев, Алхазов, Амбарцумян. Главный тренер - Дмитрий Черышев. «Тосно»: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Кашчелан (к), Богаев, Чиркин, Палиенко (Кириенко, 90), Галиулин (Милевский, 83), Мухаметшин, Заболотный (Кутьин, 73). Главный тренер - Дмитрий Парфенов. Предупрежден: Анд. Иванов, 59. Удален: Леонов, 48 (ФПН). Судьи: Турбин, Болотенков, Сафьян (все - Москва). Инспектор: Владимир Мосягин (Липецк). Делегат ФНЛ: Игорь Крапивко (Москва). 9 ноября. Саранск. Стадион «Старт». 1308 зрителей.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ