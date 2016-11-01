В Перми состоялось первенство Приволжского федерального округа среди спортсменов в возрасте 12-15 лет и 16-17 лет. В соревнованиях принимали участие представители Мордовии, занимающиеся в спортивном клубе «Танрэн».

За два состязательных дня ребятам удалось завоевать семь наград различного достоинства. «Золото» покорилось Максиму Мельникову (16-17 лет), «серебро» - Адэлю Аверьянову (14-15 лет) и Даниилу Сыщикову (12-13 лет), «бронза» - Олегу Крутину (12-13 лет), Вадиму Приказчикову (12-13 лет), Данилу Бутусову (16-17 лет) и Диане Суриной (16-17 лет).

Параллельным курсом в подмосковных Луховицах прошел межрегиональный чемпионат среди ветеранов по каратэ-киокусинкай. Уроженец Мордовии, кандидат в мастера спорта, обладатель второго дана (черный пояс), действующий тренер Сергей Путинцев стал обладателем серебряной награды в весовой категории свыше 90 кг - среди участников в возрасте 40-45 лет. В ближайших планах - выступление на ветеранском чемпионате России 2017 года.