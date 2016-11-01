Быстрее! Выше! Сильнее!
На минувшей неделе был утвержден список награжденных золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
I ступень
Виктория Алексанова, Кира Алуева, Анна Гагарина, Анастасия Гуськова, Олег Инякин, Константин Кечин, Иван Китов, Марина Козлова, Александра Лысова, Артем Стародубов, Артем Тимошкин, Алена Трескина, Рената Хусяинова, Наталья Чекашкина, Анастасия Штукарева.
II ступень
Юлия Будникова, Ярослав Давыдов, Валерия Ильина, Виктория Канайкина, Василий Костькин, Ильдар Куняшев, Светлана Лапшина, Илья Мещержов, Виктория Мкоян, Валерия Мухина, Надежда Семенова, Виктория Соколова, Денис Трескин, Анастасия Шнякина.
III ступень
Вадим Акашкин, Аюб Салех Аль-Хадж, Татьяна Бутылкина, Полина Гречишникова, Карина Гузанова, Юлия Дедекина, Татьяна Ефремова, Тагир Илькаев, Анастасия Ирлянова, Алексей Кашуркин, Булат Кремчеев, Алина Кудашкина, Рифат Куняшев, Илья Курдюков, Игорь Курчев, Алина Любавина, Михаил Маркелов, Артур Романов, Павел Рузаев, Артем Степанов, Екатерина Тивикова.
IV ступень
Александр Авдошкин, Наталья Алашинова, Мария Алямкина, Федор Ануфриев, Юлия Ануфриева, Гарик Аракелян, Николай Беляев, Константин Беляков, Ирина Бибишева, Роман Бурмистров, Максим Васин, Василий Ваульхин, Карина Ветчинникова, Андрей Глазков, Иван Гнилов, Оксана Горошкина, Дмитрий Декин, Екатерина Дикая, Егор Зорик, Игорь Имяреков, Даниил Кошкарев, Дмитрий Кошмитерев, Антон Крючков, Андрей Кудашкин, Валерия Кузина, Ростислав Куприянов, Наталья Купряшкина, Олег Курочкин, Яна Левина, Евгений Левцов, Дмитрий Ломакин, Андрей Лукшин, Дарья Лукшина, Владислав Макаев, Никита Маркин, Максим Мелешкин, Александр Немов, Владимир Никатин, Никита Никоноров, Юлия Олешко, Кирилл Паршин, Валерия Паршина, Дмитрий Паршуткин, Алина Нелина, Виктор Петрушков, Артем Платонов, Никита Птицын, Александр Разуваев, Кирилл Резниченко, Антон Романов, Ирина Сабаева, Мария Сиволапова, Александр Сидорин, Андрей Сидоров, Светлана Скворцова, Константин Тарасов, Дарья Тарасова, Никита Телеляев, Василиса Тюрева, Алексей Царев, Максим Царев, Анастасия Чикарева, Александр Шершенов, Лилия Шехмаметьева, Светлана Юдакова, Артем Юртаев, Виталина Яшкина.
V ступень
Надежда Абрамова, Наталья Денисова, Жанна Закурдаева, Анастасия Рогачева, Виктория Рыбкина, Александр Сидорин, Алина Страфеева, Екатерина Сурдяева, Александр Уханов, Виктория Чекашкина, Игорь Шалдыбин.
VI ступень
Евгений Абрамов, Никита Малыгин, Алексей Мигунов, Дарья Мигунова, Мария Несмеянова, Владислав Сизов, Светлана Сухорукова.
VII ступень
Андрей Соломкин, Ярослав Труфанов, Наталья Труфанова.
VIII ступень
Наталья Байшева, Светлана Егорова, Елена Ерзина, Марина Жукарева, Елена Журавлева, Татьяна Кугрышева, Владимир Малахов, Юлия Новикова, Андрей Сурков, Лариса Уханова, Наталья Хвастунова, Елена Чумакова, Елена Якушина.
IX ступень
Ирина Андрущенко, Юрий Андрущенко, Надежда Астащенко, Антонина Богачева, Марина Бодяжина, Сергей Бубнов, Александр Вечканов, Наталья Зеленова, Фатих Искандяров, Александр Комаров, Николай Макушкин, Марина Мартынова, Лидия Марусина, Наталья Петрова, Александр Седойкин, Надежда Седойкина, Лидия Фирсова, Надежда Чумакова.
X ступень
Александр Зимнюков, Евгений Кочетов.