ЗОЛОТОЙ ФИНАЛ «МОРДОВИИ-2006»

«Мордовия-2006» (тренер - Сергей Ильин) вернулась из Подмосковья, где двумя составами сыграла во Всероссийском турнире «Осенний Кубок Подольска - 2016». Медали оспаривали 20 детских команд, представлявших преимущественно Москву, Московскую область и регионы Центральной России. Саранские ребята являлись единственными представителями Приволжья.

«Мордовия-1» набрала 7 очков и заняла второе место в группе «А», сыграв с краснознаменской «Фортуной» (0:1), подольским «Витязем» (1:0), тульским «Арсеналом» (0:0) и балашихинской СДЮСШОР (2:0). «Мордовия-2» также с семью очками на балансе стала второй в группе «Б», продемонстрировав следующие результаты: «Энергия» Москва (0:4), «Звезда» Серпухов (2:0), «Торпедо» Калуга (1:1), «Арсенал-2» Тула (1:0). Таким образом, оба наших коллектива благополучно шагнули в золотой финал. А вот там немного не повезло. Первое место заняли представители столичной футбольной школы «Вихрь», второе - ребята из московского «Торнадо», третьими стали юные футболисты московской «Энергии». Далее расположились «Фортуна» и ФК «Сергиев Посад». «Мордовия-1» - шестая в итоговом ранжире, «Мордовия-2» - седьмая.