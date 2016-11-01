ПОДЧУФАРОВА ПРЕДСТАВИТ МОРДОВИЮ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЕ

Определен состав сборной России, которая в ноябре-декабре текущего года выступит на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В состав национальной команды включены 25 стреляющих лыжников - 13 мужчин и 12 женщин. Перед этим россияне проведут учебно-тренировочный сбор в норвежском Бейтоштолене, где будут заниматься до 24 ноября.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

МУЖЧИНЫ. Антон Шипулин (Свердловская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Антон Бабиков (Башкортостан), Алексей Волков (ХМАО-Югра), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Максим Цветков (Москва/Вологодская область), Алексей Слепов (Санкт-Петербург/Владимирская область), Петр Пащенко (ХМАО-Югра), Матвей Елисеев (Москва), Эдуард Латыпов (Башкортостан), Юрий Шопин (Ульяновская область), Семен Сучилов (ХМАО-Югра), Тимур Махамбетов (Красноярский край).

ЖЕНЩИНЫ. Татьяна Акимова (Чувашия), Анна Никулина (Новосибирская область/Мордовия), Ирина Услугина (Тюменская область), Екатерина Глазырина (Свердловская область), Екатерина Шумилова (ХМАО-Югра), Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко (обе - Тюменская область), Галина Нечкасова (Новосибирская область), Ольга Шестерикова (Тюменская обл.), Ольга ПОДЧУФАРОВА (Москва/Мордовия), Светлана Слепцова (ХМАО-Югра), Ульяна Кайшева (Удмуртия).