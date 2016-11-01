Мастера «наличмана»

Ленинский районный суд отправил под домашний арест директора саранской фирмы 28-летнего Антона Хасанова. Следствие считает, что он занимался обналичиванием миллионов рублей для иногородних фирм.

Как выяснилось в суде, директор ООО «София» Антон Хасанов является уроженцем и жителем села Лямбирь, ранее не судим, имеет высшее образование, женат, воспитывает 3-летнюю дочь. Основным видом деятельности фирмы Хасанова является строительство жилых и нежилых зданий, при этом уставной капитал составляет 10 тысяч рублей.

Следствием Хасанов подозревается в том, что с сентября 2015 года по октябрь 2016-го совместно с другими фигурантами дела он занимался незаконным обналичиванием денег для различных фирм, в том числе из Казани. За время работы саранский предприниматель «заработал» на этом более 14,2 млн рублей!

Прежде чем описать подробности финансовых махинаций, необходимо обозначить суть «обналички» - это перевод денег из цифр на счетах в наличные купюры, чаще всего с незаконными устремлениями. Самая распространенная схема «обнала» - совершение фиктивной сделки. Некий исполнитель обязуется оказать услугу (выполнить работу, поставить товар), но по факту ничего не делает, однако деньги за услугу переводятся.

Один из подельников Хасанова, коммерческий директор фирмы «София» 24-летний Андрей Тягушев, на следствии рассказал, что с октября 2013-го по февраль 2016 года он работал в одном известном банке сначала менеджером, а потом операционным руководителем группы структурных подразделений. Во время работы в финансовом учреждении он познакомился с Антоном Хасановым, который трудился сначала менеджером, а потом руководителем дополнительного офиса. Парни поддерживали дружеские отношения, вместе посещали развлекательные заведения, ходили друг к другу на дни рождения.

«В декабре 2015 года Хасанов находился на больничном, но я узнал, что он в это время выполнял задание для Виталия Базалея, который являлся руководителем фирмы «Люкслюменлэд», - рассказал на следствии Андрей Тягушев. - Хасанов снимал для Базалея наличные с банковских карт, оформленных на подставных людей. Еще он доставлял деньги и документы заказчикам обналички. В феврале 2016 года Антон официально устроился к Базалею на работу, но не в «Люкслюменлэд», а в фирму «Катрина». Фактически Хасанов руководил этой организацией, хотя по документам не являлся ее директором.

В январе Антон предложил мне место директора по развитию бизнеса в «Люкслюменлэде». Сказал, что я должен буду развивать рынок сбыта световой продукции французской фирмы, а также заниматься обналичкой - снимать деньги с банковских карт, оформленных на левых людей, и передавать наличность заказчикам. За эту работу мне была обещана зарплата в 50 тысяч рублей. В банке я получал почти 30 тысяч рублей, и при этом у руководства ко мне были завышенные требования по выполнению плана».

Тягушев взял время для размышления. Наверняка он понимал, что заниматься обналичкой - дело подсудное, но не смог отказаться от зарплаты в 50 тысяч рублей. Парень уволился из банка и устроился на работу в компанию «Люкслюменлэд».

По словам Тягушева, помимо Хасанова в фирме на Виталия Базалея работали еще три человека - его помощник и две женщины, секретарь и бухгалтер. Со временем объем операций по обналичке сильно вырос, бухгалтеру было трудно справляться с работой, и Базалей принял ей в помощь свою знакомую.

«В фирме мне отводилась роль инкассатора: я снимал наличные с левых банковских карт, доставлял деньги заказчикам, а также возил директоров фирм-однодневок открывать расчётные счета в банках, - рассказывает Тягушев. - Бухгалтер перечисляла деньги на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок и левые банковские карты, вела учет незаконных банковских операций, учитывала размер комиссий, которые клиенты платили за обналичку, вела расходы и доходы нашей группы. Сначала я не понимал, какие операции проводит «Люкслюменлэд», но через месяц-два осознал, что фирма занимается «обналом» денег.

Схема обналички была такой: заказчик перечислял на расчетный счет фирмы-однодневки деньги, которые в дальнейшем переводились на счета других фирм-однодневок. Основания были различными, главное было «размыть» средства, чтобы создать видимость легальной коммерческой деятельности. После того как деньги накапливались на счетах конечных фирм-однодневок, они переводились на банковские карты, оформленные на подставных людей, а затем наличные снимались в банкоматах. Наличные за минусом вознаграждения за услугу возвращались заказчику. По желанию клиентов им же передавались фиктивные документы (договоры, счета-фактуры, накладные и т.д.), имитирующие реальную финансово-хозяйственную деятельность. Фактически оказывались банковские услуги по обслуживанию расчетного счета, переводу, инкассации и выдаче денег. За время работы в фирме я занимался обналичиванием денег, а про обязанности развивать рынки сбыта для французской компании больше никто не вспоминал».

По словам сотрудника фирмы «Люкслюменлэд», основным поставщиком клиентов был житель Казани, периодически приезжавший в Саранск. По признанию Тягушева, казанец - человек очень богатый, владеет респектабельной квартирой рядом с Казанским Кремлем, дачей в элитном поселке столицы Татарстана. Имеет при этом связи в криминальном мире. Этот человек находил клиентов, желающих обналичить деньги, вел с ними переговоры, передавал заказчикам обналиченные деньги. Казанцу деньги переводили банковским переводом через систему «Колибри». Кроме того, два-три раза в месяц Тягушев сам ездил в Казань для передачи обналиченных денег. Суммы колебались от 1 до 5 миллионов рублей. Деньги влиятельному партнеру из Татарстана передавались всегда около его дома. Помогал казанцу его племянник, в чьи функции входили подбор людей для регистрации на них фирм-однодневок, открытие на подставных лиц расчетных счетов с привязкой к ним банковских карт.

Вскоре и сам Антон Хасанов открыл свою фирму «София», которая должна была заниматься строительством многоквартирных домов. Хасанов предложил Тягушеву в новой структуре должность коммерческого директора. Тот, не долго думая, согласился. Но спустя месяц партнеры поняли, что строительный бизнес требует очень больших оборотных средств, и продолжили заниматься тем, что приносило быстрый и весьма солидный доход, - незаконной обналичкой.

Хасанов открывал фирмы как на своих знакомых, так и на совершенно посторонних людей. За регистрацию фирмы «зиц-председателю» он платил вознаграждение в 25 тысяч рублей, и еще 10 тысяч фиктивный владелец такой конторы получал ежемесячно.

При обсуждении важных вопросов участники преступной группы использовали мессенджеры «Viber» и «WhatsApp», финансовые воротилы считали, что их труднее вскрыть для прослушивания. При общении между собой они использовали специальные термины, например, «единица» означала 1 миллион рублей, «полторы единицы» - 1,5 млн рублей и т.п.

В судебном заседании представитель следственного управления МВД по РМ и прокурор поддержали ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Антона Хасанова. Сам коммерсант признал свою причастность к инкриминируемому ему деянию и не возражал против домашнего ареста. Суд это ходатайство удовлетворил, Хасанов будет находиться под домашним арестом до 7 января 2017 года. В это время ему запрещено выходить за пределы жилища, общаться с кем-либо, кроме членов семьи, близких родственников и защитника. Запрещено получать и отправлять корреспонденцию и использовать другие средства связи.

Также известно, что суд наложил арест на имущество Антона Хасанова. Арестованы: земельный участок площадью 2100 кв. метров в селе Щербаково Лямбирского района, «Тойота Камри» 2015 года выпуска, «Нива» и «Лада Веста» с блатным номером «666» - оба авто этого года выпуска.

Необходимо сказать, что еще один фигурант дела по обналичке - Виталий Базалей - уже привлекался к уголовной ответственности. В марте этого года Пролетарский районный суд осудил его за уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере. Руководитель тогда еще ООО «КАВИ» с июля 2014-го по январь 2015 года включал в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения о понесенных фирмой расходах на приобретение товаров (услуг) и полученных в результате этого налоговых вычетах. В итоге Базалей уклонился от уплаты налогов в сумме более 7 миллионов 800 тыс. рублей.

По приговору суда Виталию Базалею вынесено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 150 тысяч рублей. Однако от наказания он был освобожден в связи с амнистией к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Алексей НИКОЛАЕВ

