При пожаре погибли мать и сын

Сотрудники Следственного комитета устанавливают причину гибели жителей села Архангельское Голицыно Рузаевского района. Вечером 5 ноября в частном жилом доме № 82 на улице Луначарского произошел пожар. К моменту прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение дома на площади 80 квадратных метров.

Во время тушения и разбора сгоревших конструкций в одной из комнат дома в кровати был обнаружен обгоревший труп 83-летней пенсионерки. Погибшая была инвалидом III группы и не могла самостоятельно передвигаться, также в дверном проеме между спальней и кухней был обнаружен труп ее 58-летнего сына. Со слов соседей, сын хозяйки дома часто употреблял спиртные напитки, также было установлено, что возгорания в этом доме уже происходили - совсем недавно погибший сам тушил матрас, на котором уснул с сигаретой. Возможно, и в этом случае всему виной стало неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне. Точные причины случившегося будут установлены во время проверки. Для определения причины смерти пострадавших назначена судебно-медицинская экспертиза.