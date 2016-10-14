17-летний юноша разбился на авто отца

Плачевными последствиями закончились ночные покатушки саранских подростков по ночному городу. Ночью 2 ноября 17-летний юноша без прав взял у отца ключи от иномарки «Форд Фокус» и пригласил приятеля и двух подруг прокатиться по городу. В четвертом часу ночи иномарку на улице Ульянова пытался остановить патруль ДПС, однако водитель только сильнее надавил на педаль газа. Правда, далеко парень уехать не смог. На перекрестке улиц Невского - Осипенко он не справился с управлением и врезался в световую опору. Водитель получил серьезные травмы головы и был госпитализирован в ГБУЗ РМ «МРКБ». Спасти парня врачам не удалось, в 6 часов утра от полученных травм он скончался. 14-летняя саранская школьница и 16-летний учащийся Ичалковского педагогического колледжа с травмами доставлены в больницу. Еще одна пассажирка 16-летняя студентка Кооперативного института получила незначительные повреждения. Ей была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. После ДТП она самостоятельно отправилась домой.