Заступился за племянника и зарезал его приятеля

6 ноября Ленинский суд Саранска арестовал 43-летнего Геннадия Феоктистова, он подозревается в убийстве 32-летнего жителя Саранска. По версии правоохранительных органов, Феоктистов во время ссоры зарезал приятеля своего племянника.

На следствии Геннадий Феоктистов рассказал, что в ночь с 4 на 5 ноября он вместе с племянником и его знакомыми находился на улице Болдина. Один из парней грубо разговаривал со своей девушкой, тогда Геннадий сделал ему замечание. В ответ тот схватил Феоктистова за шею и оттолкнул от себя. За дядю заступился его племянник, парни схватили друг друга за одежду, начали бороться и упали на землю. Феоктистов решил заступиться за родственника. Он оттолкнул оппонента в сторону, повалив на спину, сел на него сверху и трижды ударил ножом в грудь. Клинок задел сердце - ранение оказалось смертельным. В отношении Феоктистова сотрудниками СКР по РМ было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе орудие преступления - нож. Также назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

Известно, что Геннадий Феоктистов ранее не судим, сейчас временно не работает, женат и имеет на иждивении малолетнего ребенка. В суде причастности к инкриминируемому деянию он не отрицал и не возражал против избрания в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу. Так и случилось - его арестовали на срок по 4 января 2017 года.