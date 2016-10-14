Зарезала мужа, не выдержав издевательств

В Ковылкине районный суд арестовал мать двоих детей - 30-летнюю Наталью Атаеву. Женщину обвиняют в убийстве своего 25-летнего мужа Артура. Супруг периодически колотил свою возлюбленную, Наталья не выдержала издевательств и всадила нож в грудь домашнего тирана.

Семейная разборка произошла 29 октября. По версии следствия, супруги отправились в гости к родственникам. Во время застолья между Натальей и Артуром произошел конфликт. Выяснять отношения они вышли на улицу. Женщина кричала, чтобы муж уходил к любовнице, а она подает на развод. Наталья вернулась за стол вся заплаканная. Родственники успокоили женщину как могли. Однако вечером перепалка между супругами возобновилась. Артур со всей силы ударил Наталью кулаком по лицу. В ответ жена плеснула из бокала пивом в лицо своему обидчику. Рассвирепевший супруг накинулся на жену с кулаками. Наталья пыталась вырваться от мужа, но сделать это у нее не получалось, и тогда женщина укусила Артура за щеку. Хватка ослабла, Наталья воспользовалась моментом, схватила со стола нож и вонзила клинок в грудь мужу. Хозяева жилища вызвали «скорую помощь», но медики только развели руками - ранение оказалось смертельным.

Родственники Натальи рассказали, что она периодически жаловалась на мужа-тирана. Артур то и дело избивал жену, как-то раз даже сломал ей нос. У Натальи две дочери - одной 11 лет, а второй, совместной с Артуром, всего 9 месяцев. Атаев не так давно отслужил в армии, работал некоторое время в Москве, вернулся на родину, стал встречаться с Натальей. Вскоре она забеременела и родила второго ребенка. Полгода назад пара официально оформила отношения. Однако жизнь у Атаевых не клеилась. Артур нигде не работал и периодически поднимал руку на жену, а порой и на падчерицу. Наталья любила мужа, терпела и подавать заявление на супруга не хотела. Чтобы как-то нормализовать отношения в семье родня Натальи устроила Атаева на работу в ритуальную фирму. Деньги у Артура стали водиться, правда, тратил он их в основном на себя, да еще и гулял налево. При этом, по рассказам родственников Натальи, Артур не стеснялся лупить жену на глазах у всех. На крестинах собственного ребенка супруги поскандалили, и Артур сначала оттаскал Наталью за волосы, а затем ударил головой о дерево.

После трагической развязки семейного конфликта СК РФ по РМ в отношении Натальи Атаевой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

После задержания следователь выступил перед судом с ходатайством о заключении женщины под стражу. Несмотря на наличие двоих детей, суд принял решение отправить Наталью Атаеву в следственный изолятор. Так дети в один миг остались без родителей. Как заявили в правоохранительных органах, оба ребенка Атаевых сейчас находятся у сестры Натальи.