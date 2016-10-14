Бригадиру «Юго-Запада» дали 9 лет строгача

В Ленинском районном суде вынесен приговор 40-летнему Виталию Дуденкову. Он обвинялся в участии в преступном организованном сообществе «Юго-Запад», вымогательстве нескольких сотен тысяч рублей у саранской предпринимательницы и хулиганстве с применением оружия.

По версии следствия, в конце 1996 года Виталий Дуденков, будучи лично знакомым с участниками, а также лидерами организованной преступной группировки «Юго-Запад» Конновым и Печниковым, попал под их влияние и добровольно стал участником этого криминального сообщества. В 1998 году по указанию лидеров группировки Дуденков даже сколотил преступную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В дальнейшем она стала называться бригадой и вошла в состав «Юго-Запада». Руководителем бригады был сам Дуденков.

Как известно, среди всех криминальных группировок Саранска «Юго-Запад» отличался особой агрессивностью и постоянной готовностью проводить самые радикальные преступные акции. Участниками и лидерами группировки совершались убийства, многочисленные вымогательства, активно практиковалось крышевание и т.п. «Юго-Запад» обложил данью десятки коммерсантов не только в Саранске, но и во многих районах Мордовии, собирая с них миллионы рублей.

С марта 2003-го по март 2004 года Дуденков в составе организованной группы систематически совершал вымогательства в крупном размере. Изрядно натерпелась от «юго-западских» семья одной предпринимательницы из Саранска. Женщина держала несколько торговых павильонов по продаже обуви и постельного белья на рынках Юго-Запада и Светотехстроя.

Первый инцидент произошел в феврале 2003 года, когда женщина гуляла во дворе с собакой. Неизвестные выстрелили в животное из охотничьего ружья и прострелили псу лапу. Через пару месяцев в квартиру коммерсантки позвонили, женщина открыла дверь, и в ее жилище ворвались крепкие молодые люди. Налетчики пригрозили хозяйке пистолетом и забрали из квартиры золото и видеотехнику.

Затем вооруженные пистолетом парни в масках вытащили из «жигулей» 12-й модели сына коммерсантки, сели за руль и уехали. На прощание налетчики просили передать привет матери и потребовали не обращаться в милицию, иначе будет еще хуже. Через некоторое время похитители машины сами вышли на коммерсантку и предложили вернуть машину, но уже за 170 тысяч рублей, и для «полного взаимопонимания» в дальнейшем платить им по 60 тысяч рублей ежемесячно. Требования платить за крышу от «Юго-Запада» выдвинул Дуденков.

Женщина была вынуждена согласиться, но предложила свой вариант откупа от вымогателей с улицы: «Выплачиваю деньги один раз, и вы от меня отстаете!». Дуденков посоветовался с Сергеем Конновым, и тот согласился. В качестве откупа была озвучена сумма в 300 тысяч рублей. Простодушная бизнес-леди передала деньги и думала, что на этом ее злоключения закончатся. Поначалу ей даже вернули машину, а потом Виталий Дуденков объявился снова: «Будешь платить мне тысячу рублей ежемесячно за право работать на нашей земле». С ноября 2003-го по март 2004 года женщина выплатила около 60 тысяч рублей.

Затем платить стало некому, борцы с организованной преступностью всерьез взялись за «юго-западских». Большинство из них были задержаны и оказались на скамье подсудимых, другая часть активных участников группировки отправилась в бега. В 2005 году уехал от греха подальше и Виталий Дуденков. В 2006 году бригадира объявили в розыск. Все это время он жил в соседней Ульяновской области, в небольшом городке Инза рядом с Мордовией. В бегах Дуденкову сначала помогали соратники, а потом деньги высылал отец. Он направлял сыну прибыль от сдачи в аренду помещения по улице Комарова. Там располагались офисы фирм, парикмахерская и магазин. Беглец «в изгнании» периодически встречался со своей супругой, у Дуденковых за это время даже родился ребенок. Но в ноябре прошлого года Дуденкова вычислили-таки и задержали сотрудники МОБОП УУР МВД по РМ, суд заключил его под стражу.

Среди преступлений, в которых обвинялся бригадир «Юго-Запада», было еще и хулиганство. В апреле 2004 года Виталий вместе с соратником Александром Дрянцевым ехал на «жигулях» по Саранску. Парни куда-то сильно спешили, а потому не утруждали себя соблюдением ПДД - авто с братками двигалось по встречке. В какой-то момент «жигули» зацепили переходившего дорогу мужчину. Возмущенный пешеход стал предъявлять претензии водителю. Тогда Дуденков и Дрянцев вышли из салона и избили недовольного мужчину. Напоследок Дуденков достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил в жертву. После этой встречи на дороге мужчина попал на больничную койку.

В суде Виталий Дуденков полностью признал вину и просил строго его не наказывать. Также он просил учесть плохое состояние здоровья его матери и наличие малолетнего ребенка - на иждивении подсудимого находится 8-летний сын. Во время процесса и сам Виталий жаловался на самочувствие, говорил, что плохо слышит судью.

Государственный обвинитель, представлявший прокуратуру республики, просил назначить Дуденкову 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 600 тысяч рублей. Суд, посовещавшись, признал Виталия Дуденкова виновным в участии в организованном преступном сообществе, вымогательстве, хулиганстве и приговорил к 9 годам строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, в качестве моральной компенсации Дуденков должен выплатить потерпевшей от него предпринимательнице 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.