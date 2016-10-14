ПОСРАМИЛИ САМАРСКИХ «ЛЕТЧИКОВ»

Наша хоккейная «Мордовия» наконец-то разыгралась! На неделе минувшей подопечные Юрия Воробьева одержали самую крупную победу в истории клуба, а затем дважды разбили своих самых принципиальных соперников - самарских «летчиков». Разудалые победы позволили саранской команде догнать по очкам лидеров, и теперь во главе таблицы «регулярки» - триумвират. «Ростов», «Чебоксары» и «Мордовия» имеют в активе по 36 турнирных баллов.

В первый день ноября в Саратове мощнейший разгром был учинен «Кристаллу-Юниору». Двенадцать шайб влетело в ворота местной команды. Счет 12:1 оказался рекордным. Предыдущее достижение датировано 15 февраля 2015 года, когда с результатом 11:0 «Мордовией» был разгромлен зареченский «Союз». И тут не лишним будет вспомнить, что главная футбольная команда республики свою самую крупную победу также одержала в Саратове. 2 августа 2001 года «Светотехника» разгромила в гостях «Салют» со счетом 9:0.

Впрочем, согласно календарю, 9 и 10 ноября «Кристалл-Юниор» должен сыграть в Саранске. И отнюдь не исключено, что вновь уступит с неприличным счетом. После оглушительного поражения от «Мордовии» команда не смогла собраться на выезд в Чебоксары и была наказана двумя техническими поражениями 0:5. Дело в том, что главный «Кристалл», выступающий в ВХЛ-А, трясут финансовые проблемы, и его стремительно покидают хоккеисты, так и не дождавшиеся приглашений в бухгалтерский кабинет. На вакантные места руководители клуба привлекают из дубля местную молодежь. 9 ноября «Кристалл», занимающий 24-е место при 26 участниках (хуже выступают только воскресенский «Химик» и воронежский «Буран»), должен принимать дома ангарский «Ермак». Поэтому, в каком составе «Кристалл-Юниор» в эту же дату сыграет с «Мордовией», остается загадкой.

Но вернемся к саранско-самарским битвам. Перед очередными ледовыми сражениями история противостояния двух клубов насчитывала 35 матчей. На балансе «Мордовии» было 24 победы, на балансе ЦСК ВВС - застыли всего 11. В основное время «лисята» побеждали 22 раза, хоккеисты со звездами на игровых свитерах - только 7 раз. Теперь наши показатели стали еще круче. Взгляните хоть на разность забитых и пропущенных шайб - 118 против 67.

В субботней схватке хозяева проиграли третий период, ведя перед этим в четыре шайбы. Гостей хватило лишь на то, чтобы забросить гол престижа. Итоговый счет 4:1 радовал преданные сердца саранских болельщиков. Пиршество продолжилось и в воскресенье. По завершении 60 минут чистого времени матча на табло Ледового дворца красовались цифры 7:2. Равной борьба на площадке была только в среднем из периодов. Начало и концовка ознаменовались безоговорочным преимуществом Саранска. И снова обращаем внимание на статистику. Теперь беспроигрышная серия «Мордовии» в матчах с ЦСК ВВС составляет 13 матчей! А еще для нас это первая двойная виктория в текущем сезоне.

«Я хочу сказать, что наша команда молодая, - пытался оправдать два крупных счета на пресс-конференции главный тренер ЦСК ВВС Сергей Сошников. - Команда растет, учится и периодически сдает экзамены. Все соперники, которые находятся выше нас, хорошие экзаменаторы. Нужно после каждой подобной игры делать правильные выводы и двигаться вперед. Мы проиграли мастеровитому сопернику и при этом, я считаю, не потеряли своего лица. Могу поздравить своего коллегу и порадоваться, что можно работать с таким «материалом».

«Я с коллегой немного не согласен. Нам пока в роли учителей выступать трудно. Напомню два момента. Начало третьего периода вчера и начало второго периода сегодня. Забрось соперник на этих отрезках на одну шайбу больше, итог мог оказаться другим. Несмотря на счет, поставить «двойку» сопернику я не имею права. Выглядели они очень достойно, хоть и проиграли. Мы, конечно, расслабились после 3:0 в первом периоде. Единственное, что радует, - это то, что вовремя отреагировали, смогли быстро собраться и вновь забить важные шайбы. И все-таки подобного допускать нельзя. Две игры и два одинаковых «сценария», когда мы даем сопернику шанс вернуться в игру», - весьма самокритично высказался после четырех подряд побед в исполнении своих подопечных рулевой «Мордовии»

Юрий Воробьев.

«КРИСТАЛЛ-ЮНИОР» Саратов - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 1:12 (1:5, 0:2, 0:5)

0:1 - Волков (Швейкин, Исмайлов, 03:32), 0:2 - Абозин (Цицаров, 04:46), 0:3 - Волков (Швейкин, Исмайлов, 05:47), 0:4 - Исмайлов (Блохин, Попков, 08:40), 1:4 - Закурин (Антипов, Шилин, 11:54, бол.), 1:5 - Ахметзянов (Мещеряков, 18:44), 1:6 - Акимов (Кружилин, Медведев, 26:27), 1:7 - Акимов (Абозин, Цицаров, 39:25), 1:8 - Волков (Швейкин, Исмайлов) (44:12, бол.), 1:9 - Дубинин (Брыкин, Саразов, 49:36), 1:10 - Абозин (Акимов, 54:52, бол.), 1:11 - Ахметзянов (Григоров, Мещеряков, 56:07), 1:12 - Жданов (58:33).

Штрафное время: «Кристалл-Юниор» 14 (4+4+6) - ХК «Мордовия» 14 (2+6+6).

1 ноября. Саратов. ЛДС «Кристалл». 300 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ЦСК ВВС Самара - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Медведев (Дубинин, Саразов, 04:06), 2:0 - Акимов (Абозин, 25:45), 3:0 - Волков (27:35), 4:0 - Брыкин (Саразов, Медведев, 31:39, бол.), 4:1 - Ваганов (Коробкин, 44:42).

Штрафное время: ХК «Мордовия» 18 (8+8+2) - ЦСК ВВС 22 (4+12+6).

5 ноября. Саранск. Ледовый дворец. 1330 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ЦСК ВВС Самара - 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 - Жданов (Акимов, Абозин, 01:29), 2:0 - Медведев (Дубинин, Бабиков, 14:01), 3:0 - Дубинин (Брыкин, Саразов, 16:50, бол.), 3:1 - Сурсов (26:37, бол.), 3:2 - Трухачев (29:56), 4:2 - Исмайлов (Сахаров, Петраков, 33:18), 5:2 - Григоров (Колычев, Ахметзянов) (39:17, бол.), 6:2 - Дубинин (Брыкин, 40:57, бол.), 7:2 - Исмайлов (Волков, 43:23).

Штрафное время: ХК «Мордовия» 10 (4+4+2) - ЦСК ВВС 14 (8+4+2).

6 ноября. Саранск. Ледовый дворец. 1180 зрителей.