«МОРДОВИЯ-2008» ДОБИЛАСЬ «СЕРЕБРА» В КАЗАНИ

В столице Татарстана состоялся Всероссийский турнир Kazan Cup среди детских команд 2008 года рождения. В соревнованиях принимали участие 16 коллективов, представлявшие 9 городов - Казань, Екатеринбург, Пермь, Уфу, Омск, Саранск, Тольятти, Челябинск и Краснодар.

Первые восемь поединков «Мордовия-2008» (тренеры - Алексей Федюнин и Юрий Гулякин) выиграла с общим счетом 82:23. В решающей битве группы за 1-4-е места со сверстниками из казанского «Рубина» немного не повезло. Саранские ребята уступали в счете 0:2, затем вели 5:2, но в итоге хозяева турнира и его главные фавориты все-таки смогли склонить чашу весов в свою пользу - 5:7. Итог выступления - серебряные медали. Лучшим нападающим турнира был признан Николай Егоров. Наши поздравления!

ВСЕ МАТЧИ, ВСЕ ГОЛЫ. «Иртыш» Омск - 11:3 (Илья Гришин - 3, Кирилл Хухлынин - 2, Константин Егоров - 2, Муса Асаинов - 2, Глеб Сысуев, Глеб Дерябин). ДЮСШ «Савиново» Казань - 14:3 (Асаинов - 5, Дерябин - 3, Сысуев - 2, Гришин, Максим Федотов, Хухлынин, Данила Коровин - вратарь). «Рубин-2» Казань - 7:3 (Асаинов - 4, Матвей Акулов, К. Егоров, Ломаткин). «ТАСМА» Казань - 10:6 (Гришин - 2, Сысуев - 2, Сергей Синтюрин - 2, К. Егоров - 2, Акулов, Артур Сайдяшев). «Урал-Чкаловский» Екатеринбург - 6:0 (Асаинов - 3, К. Егоров, Федотов, Константин Гаранин). «Амкар» Пермь - 8:6 (Гришин - 5, Асаинов, Ломаткин, Акулов). «Олимп» Уфа - 19:0 (Асаинов - 4, Гришин - 2, Акулов - 2, Ломаткин - 2, Гаранин - 2, Дерябин - 2, Сысуев, К. Егоров, Хухлынин). «Импульс» Тольятти - 7:2 (Асаинов - 4, Гришин - 2, Гаранин). «Рубин» Казань - 5:7 (Акулов - 2, Сысуев, Федотов, Гришин).