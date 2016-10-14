ПРЕМЬЕРНАЯ СОТНЯ АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВА

Рефери из Саранска Александр Егоров достиг впечатляющей отметки в своей спортивной биографии. Матч между «Томью» и московским «Спартаком» стал для него сотым применительно к Премьер-лиге. Матчи высшего дивизиона российского футбола Егоров обслуживает начиная с переходного сезона-2011/2012 (длившегося полтора года), и за это время заслужил реноме одного из самых авторитетных отечественных арбитров.

Помнится, в июне 2013 года в интервью «ВС» Александр Анатольевич, примерив лавры лучшего футбольного судьи страны, объяснил, что в силу возраста не рассматривает вариант с международной карьерой: «Слишком долго мне пришлось «мариноваться» в первом дивизионе. Драгоценное время ушло. Поэтому правильнее будет открыть дорогу молодым, нежели стремиться в Европу самому. И в России есть что судить. Но высокие цели надо ставить всегда. Определенно порадуюсь, например, если удастся достичь отметки в 100 матчей в Премьер-лиге».

405 желтых и 11 красных карточек, 25 пенальти (13 - в ворота хозяев, 12 - в ворота гостей) и 158 матчей в совокупности (с учетом других судейских амплуа) - таковы текущие цифры Егорова. «Вряд ли стоит останавливаться на достигнутом», - в полушутливой форме заявляет он сейчас. Заглянем в судейскую таблицу и увидим, что на первой позиции в ней человек из Саранска, впервые вышедший на поле со свистком в 1995 году. Девять матчей в сезоне-2016/2017 провели только он и Виталий Мешков. Все остальные арбитры на данный момент судили меньше. А это, согласитесь, первый признак того, что Егорову продолжают доверять. Не сомневаемся, что чувство гордости за земляка будет радовать нас и в дальнейшем.