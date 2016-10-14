ЗОЛОТАЯ «ПЛАЙТЕРРА»

Крупной победой чемпионов республики завершилось их противостояние с обладателями Кубка Мордовии. Итоговый матч, определявший, кому в этом сезоне будет принадлежать звание сильнейшей команды региона, проходил на поле команды, победившей в чемпионате, - в Зубовой Поляне (нашем «футбольном Владивостоке») и подарил массу незабываемых эмоций местным болельщикам.

Ход первого тайма отнюдь не предвещал разгрома. Обе команды буквально «на зубах» боролись за мяч на каждом клочке поле. Жесткости (но не жестокости), признаться, было много, но на то он и любительский футбол, где в серьезных матчах всегда проявляется неистовая воля к победе и побеждает тот, у кого закаленнее характер. Самым запоминающимся моментом первой половины стало попадание в перекладину Александра Журавлева, произошедшее на 41-й минуте. Удар наносился в силовой борьбе с защитником, и это не могло не отразиться на траектории полета мяча. Нули на табло к перерыву сохраняли интригу, и по такой игре становилось понятно, что в этот день должно повезти тем, кому удастся открыть счет. Так в итоге и вышло.

Во многом роковой для гостей стала 48-я минута, когда футболисты «Плайтерры» смогли заработать пенальти. К «точке» подошел Вячеслав Прибылов и хладнокровно развел «пятнистого» и вратаря по разным углам. Поняв, что отступать уже некуда, торбеевцы всеми силами пошли вперед, имели шансы восстановить равновесие, но зубовцев выручали грамотно выстроенная оборона во главе с центральными защитниками Александром Строковым и Андреем Догадиным и вратарь Максим Маслов (каждый из этих людей - воспитанник мордовского футбола). А в одном из моментов, когда и испытанные бойцы были не в силах спасти от гола, на помощь пришла штанга.

Кульминацией матча стала 73-я минута, когда Алексей Артемов мастерски исполнил штрафной. И здесь уместно напомнить, что год назад, выступая за «Лямбирь», Артемов уже проделывал подобный трюк в матче за Суперкубок. Прошло еще три минуты, и Юрий Абдулхаков забил третий мяч. Почти следом мог состояться и четвертый гол, но удар в упор с убойной позиции от Максима Миронова отразил Карьгин. А потом были два удаления. Раньше времени попросили присесть Прибылова и Догадина. Таким образом, подопечные Олега Горелова завершали матч вдевятером, но на результате это уже не сказалось. Кстати, о наставнике победителей. Нельзя не отметить, что для него это уже второй Суперкубок Мордовии. Первый был добыт ровно 10 лет назад - с командой «Сарэкс», в матче с «Цементником», проходившем в поселке Комсомольский. И тогда, если помните, автором решающего гола в ворота Эдуарда Смирнова стал как раз нынешний лидер «Торбеева» Павел Томилин.

После игры довелось побеседовать с Александром Журавлевым. Бровь героя решающего матча 21-го тура с МГУ (прошедшего двумя неделями ранее в Саранске) украшала здоровенная шишка. «Да все нормально, пройдет! Я просто не увидел соперника. Игровое столкновение. Бывает. Это же футбол, - с улыбкой на устах произнес Жур после матча. - Главное, что команда победила, и теперь мы не только чемпионы, но и главные триумфаторы сезона. Каждый из ребят заслуживает отдельных теплых слов в свой адрес. Как и наши руководители, тренеры, спонсоры. У нас сплоченный коллектив, способный на многое. По-настоящему привлекает и объединяет то, что Олег Владимирович всегда советуется с опытными игроками, и уже посредством общего мнения определяет состав и тактику на матчи. Работаем на взаимном уважении». Между прочим, мало кто знает, что 31-летний футболист, давно и прочно зарекомендовавший себя на нашей внутренней арене, имеет отношение к поселку Потьма Зубово-Полянского района. Символично, не правда ли?!

На церемонии чествования победителей футболистов поздравляли президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков, глава администрации Зубово-Полянского муниципального района Сергей Сурдин и генеральный директор ЗАО «Плайтерра» Сергей Никоноров. В торжественной обстановке игрокам команды были вручены благодарности, памятные призы и конверты с премиальными. Индивидуальной наградой «Лучшему нападающему Мордовии 2016 года» был отмечен Вячеслав Прибылов.

Остается добавить, что наряду с ним в число ведущих игроков сезона-2016 вошли: вратарь Алексей Карьгин, защитник Александр Галахов (оба - ФК «Торбеево»), полузащитник Максим Будников (МГУ) и бомбардир Сергей Ювенко («Спартак-КЭМЗ», 20 мячей). Лучшими судьями в этом году названы Евгений Буланов, Сергей Куликов и Денис Рожук.