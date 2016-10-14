«ТАМБОВ» ПРИМЕТ «МОРДОВИЮ» В ХИМКАХ

Сегодня вечером флагман мордовского футбола сыграет в родных стенах с главным скороспелом российского футбола - ФК «Тосно». Известный в недавнем прошлом футболист «Спартака» и сборной Украины Дмитрий Парфенов успешно проявляет себя на тренерском поприще. Ведомая им команда является главным преследователем столичного «Динамо». А в текущем Кубке России тосновцы и вовсе лишили динамовцев права дальнейшей борьбы за трофей. Не будем также забывать, что одним из лидеров «Тосно» является гвардеец ФК «Мордовия» Рустем Мухаметшин. В общем, соперник во всех отношениях серьезный. Добро пожаловать на стадион «Старт»! Начало матча в 18.30.

Тем временем фанаты саранского клуба на своем паблике «ВКонтакте» объявили о проведении благотворительной акции. «На матче с «Тосно» мы начинаем акцию по сбору вещей для того, чтобы передать их в детский дом. Давайте все вместе порадуем детишек! Каждый из нас в силе принести ненужные вещи в хорошем состоянии или, если таких нет, например, купить фломастеры, карандаши или книжку. Давайте все вместе сделаем праздник для тех, кому в жизни повезло меньше, чем нам» - брошен клич на странице United Saransk в популярной социальной сети.

А во вторник утром в ФНЛ утвердили перенос матча ФК «Тамбов» - ФК «Мордовия». Во-первых, встреча состоится не в воскресенье 13 ноября (как все остальные матчи 22-го тура), а в субботу 12 ноября. Во-вторых, не в Тамбове, а в Химках - на стадионе «Родина» (резервная арена номинальных хозяев поля). Причина - невозможность проведения матча на местном стадионе «Спартак». Первоначальная просьба о переносе поступила от руководства ФК «Тамбов» за подписью генерального директора Георгия Ярцева.