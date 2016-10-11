ПОДТЯНУЛИСЬ К «ДЕСЯТКЕ»

Соперничество команд ФНЛ достигло экватора. Позади девятнадцать туров, впереди ровно столько же. Но на этом турнирный марафон не обрывается, до отпуска - целый месяц. В ноябре каждый клуб ждут еще пять матчей, и только затем - долгая зимняя пауза. «Мордовия», добыв победу на последних минутах домашнего матча со «Спартаком» из Нальчика, вырвалась из опасной зоны и обосновалась на 14-й позиции. Наряду со всем прочим место в Тор-16 гарантировало участие в Кубке ФНЛ, который с 11 по 24 февраля пройдет на Кипре.

Антигероем матча, прошедшего в минувший уик-энд на стадионе «Старт», стал Александр Мурачев. На 88-й минуте 20-летний центральный защитник, уже имея в пассиве один «горчишник», зачем-то пошел на откровенный фол в своей штрафной, срубив (иного слова не подберешь) находившегося с мячом Павла Игнатовича. Пенальти в третий раз в текущем сезоне взялся пробивать вышедший на замену Александр Дегтярев. Одиннадцатиметровый, надо сказать, был исполнен по-настоящему мастерски. Креативный хавбек сильно и точно послал мяч в нижний, левый от себя, угол. Так на табло загорелся победный счет, и зеленый газон наши футболисты покидали под аплодисменты.

Порадовало возвращение в строй Александра Алхазова. Выйдя со скамейки, опытный нападающий своими нацеленными действиями внес остроту в атакующие маневры «Мордовии», вполне мог забить и неплохо ассистировал партнерам, а после финального свистка по просьбе толпы пацанов, окруживших зеленый пластиковый туннель, отправил свою футболку на трибуны. Вернувшийся на пост номер один Илья Чебану выдал очередной «сухой» матч и перед уходом в раздевалку от души поздравлял перед телекамерами Евгения Осипова, которому накануне исполнилось 30 лет. А еще в стартовом составе появился Андрей Пазин, в последний раз выходивший на поле, страшно сказать, два с половиной месяца назад - 13 августа в Новосибирске.

На стыке двух кругов всегда любопытно оценить таблицу. Во главе ее, как и ожидалось, московское «Динамо» - на расстоянии в 13 очков от пятого, непроходного, места. В спину фаворитам дышит «Тосно» - клуб, представляющий Ленинградскую область, но проводящий матчи на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. Команда Дмитрия Парфенова демонстрирует симпатичную игру, а еще, что немаловажно, ей удалось выбить из розыгрыша Кубка России тех же динамовцев. Одним из лидеров тосновцев является гвардеец «Мордовии» Рустем Мухаметшин. Другой недавний кумир саранской торсиды Кирилл Панченко успел наколотить в ворота соперников 15 мячей и с запасом лидирует в бомбардирской гонке.

В зоне стыковых матчей в настоящий момент воронежский «Факел» и красноярский «Енисей». «Пятерку» сильнейших замыкает ярославский «Шинник». Шестое место хабаровских «армейцев» отчасти сюрприз, отчасти следствие несгибаемой настырности подопечных Александра Григоряна. По соседству расположились два фарм-клуба, один из которых, идущий в бой под началом Евгения Бушманова, в ближайшую субботу сыграет в Саранске.

Отчаянно бросается в глаза безликий ноль астраханского «Волгаря» в графе «Очки, набранные на выезде». В целом в середине таблицы команды идут достаточно плотной группой. Следовательно, два-три успешных результата могут способствовать прорыву наверх тех, у кого дела складываются похуже. Характерный пример - подъем «Луча-Энергии». Совсем недавно турнирные показатели «тигров» отдавали обреченностью, сейчас же он на 11-й позиции и всего в пяти очках от своих принципиальных оппонентов из Хабаровска. Тем временем «Мордовия» неуклонно пополняет свой баланс вот уже четвертый матч подряд. Вслед за «Спартаком-2» в среду 9 ноября домашняя встреча с «Тосно».

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Хасанби БИДЖИЕВ, главный тренер ФК «Спартак-Нальчик»:

- Матч получился достаточно упорным. Было много борьбы - как с одной, так и с другой стороны. Не могу сказать, что игра изобиловала большим количеством голевых моментов. В целом игра проходила ровно, но одна очень грубая ошибка нашей обороны позволила хозяевам заработать одиннадцатиметровый. Гол, забитый в концовке, перечеркнул нам все шансы увезти из Саранска более-менее благоприятный результат. Хотя сам ход матча ничего катастрофического для «Спартака» не предвещал.

- Матч проходил, считай, в зимних условиях, а Кабардино-Балкария все-таки южный регион. Могло ли это как-то сказаться?

- Вы знаете, когда мы вылетали из Нальчика, погода там была ничем не лучше. Плохая погода не может служить каким-то оправдывающим фактором. Она ведь для всех всегда одинаковая. Другое дело, что сама зрелищность матча от этого действительно пострадала. Проходи игра в более комфортных, более теплых условиях, думаю, многое на поле могло быть иначе.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер ФК «Мордовия»:

- Тяжелая игра. Но ребята все равно проявили характер, преуспели в самоотдаче, боролись до последнего и добились желаемого. Сейчас эмоции еще присутствуют, поэтому трудно что-либо конкретизировать, но могу сказать одно - результатом матча мы, безусловно, довольны.

- Второй матч подряд фортуна благоволит «Мордовии». Выходит, футбольный бог постепенно отдает долги?

- Один мой товарищ однажды сказал замечательную фразу - я готов сейчас поменять все свои хорошие игры на то, чтобы мы каждый раз просто зарабатывали по три очка. На старте сезона фортуны нам, конечно же, не хватало. Мы создавали моменты, но не хватало хладнокровия, чтобы их правильно завершить. В этом матче, напротив, было всего две-три возможности забить, но победа в кармане. Всегда хочется, чтобы сопутствовала удача. Когда она присутствует, можно этим только наслаждаться, когда же ее нет - необходимо терпеть и терпеть.