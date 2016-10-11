ЛЕОНИД АРКАЕВ СОБРАЛ ЧЕМОДАНЫ

В минувший четверг Леонид Аркаев пригласил представителей ведущих республиканских СМИ на пресс-конференцию. Заслуженный тренер СССР и России, чьим именем в Мордовии названа школа спортивной гимнастики, захотел объяснить журналистам, почему он завершает свою работу в нашем регионе, что этому предшествовало и по каким причинам ему не удалось достичь требуемых результатов.

«Изначально для развития гимнастики были созданы великолепные условия - построен замечательный спортивный комплекс, отвечающий всем современным требованиям. Мы получили инфраструктуру не хуже той, что на озере Круглом, где я проработал большую часть тренерской биографии, - заверил Леонид Яковлевич, но наравне с этим пояснил, что со временем стал замечать, что отношение к нему резко поменялось. - Мне постоянно напоминали о результатах, которых якобы нет, направляли развивать наш вид спорта в районах, но при этом даже минимальных средств на это не выделяли, предлагали искать деньги самому. Где же, спрашивается, я их найду?! А потом и вовсе до меня стали доходить слухи о том, что я не выполняю обещаний, не держу свое слово. Но, позвольте, разве я обещал, что подготовлю олимпийского чемпиона?! Не было такого с моей стороны. Я с удовольствием взялся за дело, имелось огромное желание поднять уровень гимнастики в родной республике. Мы достигли определенного уровня, подготовили несколько мастеров спорта. Но ведь надо понимать, особенности гимнастики таковы, что для того, чтобы подготовить спортсмена высочайшего уровня, очень многое должно сложиться воедино. В настоящее время человека, способного претендовать на олимпийскую медаль, просто нет - не только в Мордовии, его нет в целом по стране. С момента моего ухода из национальной сборной России в 2004 году таких самородков, к большому сожалению, не появилось. И если раньше наши гимнасты выполняли сложнейшие элементы, то сейчас мы смотрим в спину тем, кто еще недавно нас досконально изучал и перенес все лучшее в свою методику».

Как рассказал тренер, воспитавший Алексея Немова и Светлану Хоркину, реализовать предоставленный ему республикой потенциал помешал целый комплекс причин. В частности, он неоднократно просил предоставить ему в помощь тренера по акробатике (важнейшему элементу подготовки гимнастов), но эта просьба, как и ряд других пожеланий, оставались без ответа. Зачастую работе Леонида Яковлевича, по его словам, препятствовали и родители мало-мальски возникающих звездочек, воспринимавшие желание тренера бороться с лишним весом у их ребенка как нечто отрицательное, способное нарушить его гармоничное развитие. «Одна из мам, например, отказывалась отпускать свою дочь в гимнастическую школу, объясняя это тем, что там ее будут плохо кормить. И, видимо, попутно все это компенсировалось в домашних условиях. И подобные случаи не единичны. Девочки, имевшие неплохие задатки, начинали расти и полнеть, вполне естественно, что многие упражнения становились для них невыполнимыми, и на этом все заканчивалось», - сетовал Аркаев.

Как оказалось, именитому специалисту не удалось создать в своей школе сплоченный коллектив тренеров-единомышленников. По словам Аркаева, местные специалисты не ставили перед собой глобальных задач и не проявляли стремления к саморазвитию. «Многим было достаточно, что их подопечные выступают на всероссийских соревнованиях. Что же до филиалов, то в них были набраны люди, знакомые с гимнастикой лишь поверхностно. Мы проводили для них обучающие семинары, старались объяснить основы и заразить идеями. Но уже через год почти все пришли и сказали, что отказываются продолжать работу, ссылаясь, прежде всего, на отсутствие должных условий. Дольше всех, четыре года, продержались в Ромоданове, за что могу только поблагодарить этот район».

По словам Леонида Яковлевича, несмотря на озвученные сложности, он бы продолжил работу, но принять решение об уходе его заставили новые обстоятельства. «Я бы многое стерпел, но сейчас в гимнастический центр назначили директора, для которого я как красная тряпка для быка. И, соответственно, мое отношение к нему такое же. Ведь понятно, что этот человек пришел не для того, чтобы развивать гимнастику. Он в ней ничего не понимает. Возможно, он с успехом может руководить гаражом, еще чем-то, но никак не спортивной школой. Потому что здесь дело не только в организации, необходима педагогика, необходимо учитывать целый ряд специальных аспектов. Это работа с людьми, знание биомеханических законов, психологии спортсмена - сложная система, которой нельзя не придерживаться… Срок действия моего контракта истекал 29 сентября, но стало ясно, что ждать дальше нечего, и я заранее написал заявление».

Говоря обо всех злоключениях, Аркаев не стал отрицать факта собственного возмущения еще и тем, что оказался невыполненным ряд обещаний по отношению конкретно к нему. Однако личные блага оказались за скобками официального разговора. Слово «квартира» из уст Леонида Яковлевича журналисты услышали, но дальше последовал тактичный отказ от общения на данную тему. При всем уважении к нашему прославленному земляку и его достижениям перед советским и российским спортом, не можем не посмотреть на возникшую ситуацию с другой стороны. По информации, поступившей из достоверных источников, у Леонида Аркаева было твердое намерение приватизировать служебное жилье - новую квартиру площадью 72 квадратных метра, находящуюся совсем недалеко от гимнастического ФОКа, в микрорайоне Юго-Запад. Не исключено, что именно вопросы недвижимости стали первоочередной причиной раздора между 76-летним тренером и Министерством спорта Мордовии - организацией, выступавшей в статусе работодателя.

«Завершать тренерскую деятельность пока еще не собираюсь. Рассчитываю трудиться до 80 лет. В ближайшее время совершенно точно постараюсь сосредоточиться на делах семейных. Но если поступят дельные приглашения, думаю, что на них соглашусь. Заграница?! Почему бы и нет. И тут дело отнюдь не в патриотизме или его отсутствии. Просто не могу долго сидеть без работы», - сообщил Аркаев на пресс-конференции. Параллельно специалист уточнил, что, даже покинув республику, он собирается всячески продвигать перспективных мордовских гимнасток и гимнастов. Между тем, по имеющимся сведениям, за осуществление своей спортивной деятельности в Мордовии Леонид Яковлевич получал порядка ста тысяч рублей в месяц. Так стоило ли продлевать контракт?! Ведь здравый смысл подсказывает, что вряд ли за четыре года реально построить то, что не удалось за предыдущие восемь.

Остается добавить, что о своем желании занять место ушедшего мэтра заявил 46-летний Сергей Рокашков - единственный уроженец Мордовии, которому удалось стать мастером спорта международного класса. После прощания с гимнастикой этот человек 20 лет работал в цирковых шоу, побывав с выступлениями практически во всех уголках планеты. Есть предположение, что в ближайшее время именно с Рокашковым будут оформлены рабочие отношения.