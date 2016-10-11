ЕВГЕНИЙ МАЛКИН ДОСТИГ ОТМЕТКИ «300»

Один из самых ярких форвардов НХЛ Евгений Малкин, забросив две шайбы в матче, в котором его клуб «Питтсбург Пингвинз» одолел со счетом 5:4 «Филадельфию Флайерс», покорил считающуюся очень престижной отметку - 300 голов, забитых в регулярных чемпионатах. Дубль позволил Малкину подобраться вплотную к верхушке списка лучших бомбардиров нынешнего первенства.

Вторая шайба Малкина стала ключевой в игре. Отметку «300» нельзя назвать эксклюзивной, но все-таки ее достигают очень редко. Во всей истории НХЛ она покорилась до Малкина 196 игрокам. Причем в истории «Питтсбурга» было только пять хоккеистов, которые забили 300 голов в свитере этой команды: Марио Лемье, Яромир Ягр, Сидни Кросби, Жан Проново и Рик Кеоу. А из российских легионеров, достигших рубежа, теперь можно сформировать десятку. До Малкина рубежа достигли Павел Дацюк, Алексей Яшин, Вячеслав Козлов, Илья Ковальчук, Алексей Ковалев, Павел Буре, Александр Могильный, Сергей Федоров и Александр Овечкин. При этом шестеро среди них - хоккеисты, уже закончившие карьеру. Продолжают ее наряду с Малкиным трое. Но Илья Ковальчук и Павел Дацюк играют в КХЛ за питерский СКА. Действующий хоккеист НХЛ только один - безусловный лидер российского снайперского списка (и, безусловно, лучший снайпер мирового хоккея нынешнего века вообще) Александр Овечкин. В настоящий момент на счету форварда «Вашингтона» 529 голов.

Надо сказать, что Евгений Малкин мог бы быть и гораздо ближе к Александру Овечкину по числу заброшенных в регулярных первенствах шайб. Эти форварды дебютировали в НХЛ практически одновременно: Овечкин в 2005 году, Малкин в 2006-м. Но «пингвину», в отличие от вашингтонца, постоянно не везло со здоровьем. Лишь два регулярных первенства (в прошлом десятилетии) из 11 Малкину удалось отыграть от звонка до звонка. В большинстве остальных он сильно недобирал матчей из-за травм. Скажем, в предыдущем чемпионате россиянин провел всего 57 встреч из 82. А его общее отставание от Овечкина по количеству сыгранных в регулярках матчей весьма значительно - 653 против 846.

Что касается конкретно этого сезона, то его Евгений Малкин начал гораздо удачнее Александра Овечкина. Суперзвезда «Вашингтона» пока не входит даже в первую сотню бомбардиров: у него пять очков (четыре гола) после семи матчей. А вот Малкин не просто в бомбардирском топе - после филадельфийского дубля он располагается вплотную к его верхушке. Выше только два игрока - Джо Павелски из «Сан-Хосе» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс». Однако их превосходство не столь высоко: Павелски опережает россиянина на одно очко, Макдэвид - на два.