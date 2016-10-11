ЕЛЕНА ВЕСНИНА И ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА ПОВТОРИЛИ ОЛИМПИЙСКИЙ УСПЕХ

Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре завершился победами словачки Доминики Цибулковой и российского дуэта Елена Веснина - Екатерина Макарова. Таким образом, олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро повторили успех, которого добились их соотечественницы Надежда Петрова и Мария Кириленко в 2012 году.

К победе, которую одержали в Сингапуре Веснина и Макарова, имелись определенные предпосылки. Например, обе россиянки на прошлой неделе очень рано освободились на Кубке Кремля, в том числе в парном разряде, где уступили на самом старте. Таким образом, они получили возможность немного перевести дух, что на финише сезона особенно важно. К тому же еще в начале августа фактически распалась одна из лучших пар мира, которую составляли швейцарка Мартина Хингис и Саня Мирза из Индии. Во время Олимпиады стало известно, что они собираются поменять партнерш и объединятся только во время WTA Finals, куда попали благодаря выигрышу четырех подряд турниров в самом начале года.

Тем не менее успех россиянок в Сингапуре, безусловно, дорогого стоит. Ведь в двух матчах подряд им пришлось иметь дело с крайне сложными соперницами. Если чешкам Андреа Главачковой и Луции Градецкой, которых Веснина и Макарова переиграли в четвертьфинале, они и раньше ни разу не уступали, то дальше с точки зрения статистики россиянкам пришлось решать весьма сложные задачи. Например, Хингис и Мирза побеждали их все четыре предыдущих раза, в том числе в финале прошлогоднего Wimbledon. А чешка Луция Шафаржова и американка Маттек-Сэндс выигрывали у российского дуэта дважды - совсем недавно в полуфинале US Open и в четвертьфинале прошлогоднего Australian Open.

Однако в Сингапуре Елена Веснина и Екатерина Макарова оказались на высоте. Им хватило запаса мастерства и уверенности для того, чтобы одолеть прежде непобедимых для себя оппоненток. Причем труднее всего пришлось в полуфинале, где Мирза и Хингис взяли первый сет и сложили оружие лишь на супертай-брейке (он в парных встречах на состязаниях WTA Tour играется вместо третьей партии), завершившемся со счетом 10:6.

В финале же против чешско-американской пары, выигравшей начиная с US Open три турнира подряд, многое решил тай-брейк в первой партии, в котором на сетболе Маттек-Сэндс не справилась с приемом Весниной под самую заднюю линию. Во втором сете соперницы отыграли четыре брейк-пойнта на подаче Шафаржовой в шестом гейме, но в восьмом не смогли удержать подачу Маттек-Сэндс. Победа со счетом 7:6 (7:5), 6:3, которая принесла Весниной и Макаровой их восьмой совместный титул, позволила олимпийским чемпионкам Рио-де-Жанейро заработать на двоих $500 тыс. Они, кстати, стали вторым чисто российским дуэтом, выигравшим WTA Finals. Первыми были Надежда Петрова и Мария Кириленко, победившие в Стамбуле в 2012 году (правда, тогда на WTA Tour состязались всего четыре пары).

Что же касается одиночного турнира, он завершился сенсацией. Второй год подряд чемпионкой стала теннисистка, которая проиграла два первых матча на групповом этапе, - только уже не Агнешка Радваньска, а Доминика Цибулкова. А ведь в полуфинале 27-летняя словачка была близка к поражению от Светланы Кузнецовой, которой без вариантов уступила первый сет. Однако затем Цибулковой удалось прибавить и в очередной раз перебегать Кузнецову. Сначала словачка выиграла тай-брейк во второй партии, в третьей, уступая 2:4, взяла четыре гейма подряд.

Казалось, что в финале психологическое преимущество будет на стороне первой ракетки мира Анжелик Кербер, которая одолела Цибулкову на групповом этапе. Но та начала матч настолько четко и целеустремленно, что выиграла первый сет всего за 31 минуту. В середине второй партии был момент, когда Кербер могла переломить ход борьбы. Но крепкая духом невысокая оппонентка, которую за ее скоростные качества в теннисном мире уже давно прозвали pocket rocket («карманная ракета»), выстояла. А при розыгрыше четвертого матч-бола Цибулковой снова помог трос - так же, как на матч-боле полуфинала против Кузнецовой. В итоге - 6:3, 6:4 за 1 час 16 минут.

Остается добавить, что благодаря сингапурскому триумфу финалистка Открытого чемпионата Австралии 2014 года и обладательница теперь уже восьми титулов WTA Tour завершит сезон на высшем для себя пятом месте в рейтинге. Кроме того, Доминика Цибулкова стала гораздо более состоятельным человеком, чем раньше. До этого за всю свою карьеру она заработала $8,8 млн (в том числе $1,8 млн. в 2016 году), а за несколько дней, проведенных в Сингапуре, - сразу $2 млн с лишним.

Итоговый турнир WTA в Сингапуре

Призовой фонд - $7 млн. Одиночный разряд. 1/2 финала. Доминика Цибулкова (Словакия, 7) - Светлана Кузнецова (Россия, 8) - 1:6, 7:6 (7:2), 6:4. Анжелик Кербер (Германия, 1) - Агнешка Радваньска (Польша, 2) - 6:2, 6:1. Финал: Цибулкова - Кербер - 6:3, 6:4. Парный разряд. 1/2 финала. Бетани Маттек-Сэндс и Луция Шафаржова (США/Чехия, 3) - Каролин Гарсия и Кристина Младенович (Франция, 1) - 6:3, 7:5. Екатерина Макарова и Елена Веснина (Россия, 4) - Мартина Хингис и Саня Мирза (Швейцария/Индия, 2) - 3:6, 6:2, 1:0, отказ. Финал: Екатерина Макарова и Елена Веснина - Бетани Маттек-Сэндс и Луция Шафаржова - 7:6 (7:5), 6:3.