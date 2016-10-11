Сломал нос бывшей сожительнице

Из саранской больницы в полицию позвонили врачи и сообщили, что к ним поступила пациентка с переломом носа. Молодая девушка рассказала, что травму ей нанес бывший сожитель.

По словам пострадавшей, днем 20 октября к ней в квартиру пришел бывший сожитель. (Заметим, что у молодых людей имеется совместный ребенок.) Пробыв некоторое время, 21-летний молодой человек собрался уходить, однако девушка стала уговаривать его остаться и просто вцепилась в него. Парень смог отвязаться от своей бывшей, только ударив ее кулаком по лицу. Лишь после этого он смог спокойно покинуть квартиру.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, по факту побоев проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.