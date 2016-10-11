В БОРЬБЕ ЗА ПУТЕВКУ В ФИНАЛ РОССИИ

«Мордовия-2001» имеет хорошие шансы напрямую пробиться в Финал России. На проходящем в столице Татарстана Финале Приволжья подопечные Василия Дмитренко и Эдуарда Тюшева одержали три победы и уступили лишь хозяевам соревнований. В преддверии заключительного тура саранская команда с девятью очками в активе находится на втором месте.

В первый игровой день «М-2001» победила сверстников из «Академии». Все решил гол Германа Поветкина, забитый с пенальти в начале встречи. В дальнейшем «красные» смогли отстоять победные цифры. С «Рубином» сражались на равных, но успех был на стороне казанцев. Отдельная история - матч с «Олимпийцем». Принципиальное рандеву завершилось разгромом. На 28-й минуте у нижегородцев за фол последней надежды был удален вратарь. Голами в ворота старых друзей-соперников отметились: Михаил Федак (17, 30), Александр Ермаков (43) и Николай Бояркин (70). В следующей игре три безответные пробоины получила оборона саратовского «Сокола». Отличились Александр Каргин (10), Михаил Федак (27-пен.) и Герман Поветкин (65).

Сегодня, 26 октября, все начнется с матча «Сокол» - «Академия» (09.00). Тольяттинцы разошлись миром с «Рубином» и неожиданно уступили «Олимпийцу», поэтому результат их матча на турнирное положение «Мордовии» уже никак не повлияет. В 10.30 наши юноши сыграют с оренбургским «Газовиком». Ввиду победы на «Олимпийцем» в личной встрече «Мордовию» устроит даже ничья, но, конечно же, надо будет играть на победу. Завершающим матчем, который начнется в полдень, станет битва Казани и Нижнего Новгорода. Место в итоговой «тройке» наша команда себе обеспечила, но желательно остаться в «двойке», дабы избежать весенних стыковых матчей с представителем зоны «Урал». Пожелаем успеха «Мордовии-2001»! Прямой видеоэфир смотрите на сайте Академии футбола «Рубин».

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - 2016

«ПРИВОЛЖЬЕ». ЮНОШИ-2001. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

1-й тур. 20 октября: «Рубин» - СДЮСШОР «Сокол» - 2:0, «Газовик» - «Олимпиец» - 1:1, «Академия» - «МОРДОВИЯ» - 0:1.

2-й тур. 21 октября: «Газовик» - «Академия» - 0:2, «Рубин» - «МОРДОВИЯ» - 2:0, «Олимпиец» - СДЮСШОР «Сокол» - 2:1.

3-й тур. 23 октября: «МОРДОВИЯ» - «Олимпиец» - 4:1, «Академия» - «Рубин» - 1:1, СДЮСШОР «Сокол» - «Газовик» - 0:1. 4-й тур. 24 октября: «МОРДОВИЯ» - СДЮСШОР «Сокол» - 3:0, «Олимпиец» - «Академия» - 1:0, «Рубин» - «Газовик» - 3:0.