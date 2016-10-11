ТАРПИЩЕВ ПЕРЕИЗБРАН НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ФТР

На минувшей неделе наш легендарный земляк Шамиль Тарпищев был переизбран на пост президента Федерации тенниса России (ФТР). Таким образом, срок действия полномочий продлен еще на четыре года.

Голосование проходило на отчетно-выборной конференции ФТР в Москве. За кандидатуру Тарпищева было отдано 85 голосов, один голос был подан против при одном воздержавшемся. Ранее в ходе конференции была единогласно утверждена концепция развития тенниса в России до 2030 года и признана удовлетворительной деятельность федерации за отчетный период - с октября 2013 года по октябрь 2016-го.

Напомним, что Тарпищев был назначен президентом Всероссийской теннисной ассоциации (с 2002 года - Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса России») в 1999 году.