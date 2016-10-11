ВЕРНУЛИСЬ В «ТРОЙКУ»

Набрал обороты регулярный чемпионат в Высшей хоккейной лиге «Б». Матчи следуют один за другим, и вместе с ними постоянно меняется таблица. «Мордовия» в минувшие выходные вновь предстала перед тамбовской публикой. В субботу пришли хорошие новости - подопечные Юрия Воробьева одержали волевую победу, причем две из трех шайб пришлись на концовку третьего периода. А вот отыграться со счета 0:2 в воскресенье уже не получилось. Между тем Саранск вернулся в призовую тройку. При этом первое место с пятым разделяют всего три очка, а с седьмым - пять.

«Я считаю, что получились два интересных матча, - сказал на пресс-конференции наставник «лисят». - Сначала нам чуть больше повезло, затем, наоборот, нашим соперникам. Основная причина поражения в том, что наше ведущее звено мало того что не забило, так еще и все три шайбы пропустило, что предопределило результат на табло. Конечно, тяжело в таких играх, где коллектив должен сплоченно играть, без одного звена… Еще раз скажу, мы мало того что не забиваем, так еще и пропускаем. Соперник использовал свои моменты, а мы - нет».

«Соглашусь с коллегой. Игры вышли интересными, - отметил вожак «волков» Дмитрий Сумец. - Хотелось, конечно, победить дважды. Когда в первом матче до окончания оставалось три минуты, получили провал в своей зоне. А в довесок еще и сразу третья шайба. Естественно, был очень серьезный разговор с командой. Нами были сделаны выводы, пересмотрено отношение к играм и вообще ко всему. И победа пришла, как бы тяжело ни было. Счет на табло».

ХК «ТАМБОВ» Тамбовская область - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 - Гриф (Головкин, Мухаметзянов, 07:39), 1:1 - Дубинин (Медведев, Брыкин, 25:16), 1:2 - Брыкин (56:31), 1:3 - Дубинин (Саразов, Исмайлов, 58:54).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Бабиков, Дубинин - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Колычев - Ахметзянов - Григоров, Петраков - Блохин, Волков - Швейкин - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Тамбов» 16 (6+6+4) - ХК «Мордовия» 30 (18+4+8).

22 октября. Тамбов. Дворец спорта «Кристалл». 300 зрителей.

ХК «ТАМБОВ» Тамбовская область - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 - Гриф (Тапильский, Мухаметзянов, 13:16, +1), 2:0 - Глухов (Пукс, Саломатов, 25:48), 2:1 - Григоров (Колычев, 47:45, +1), 3:1 - Клочков (51:21), 3:2 - Исмайлов (Медведев, Брыкин, 59:20, +2).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Бабиков, Дубинин - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Колычев - Ахметзянов - Григоров, Сахаров - Блохин, Кицын - Швейкин - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Тамбов» 18 (2+6+10) - ХК «Мордовия» 10 (4+4+2).

23 октября. Тамбов. Дворец спорта «Кристалл». 300 зрителей.