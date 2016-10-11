ТАКАЯ УДОБНАЯ АСТРАХАНЬ

В четвертый раз подряд визит в Астрахань приносит «Мордовии» вожделенные три очка. Так было в 2003 году, когда Саранск выиграл 3:1, и в 2010-м, когда мы победили еще более весомо - 3:0. Так было в 2011-м, когда положительный результат принес один-единственный гол. Так произошло и сейчас! Флагман мордовского футбола победил со счетом 2:1. Мяч, ставший в итоге победным, записал на свой счет опытный полузащитник Максим Астафьев. Между тем нынешний «Волгарь» сугубо домашняя команда. Больше нее очков в родных стенах набрали только динамовцы. При этом в гостях все свои матчи каспийцы проиграли.

В целом матчи 18-го тура прошли в результативной борьбе. Общими усилиями команды ФНЛ забили 23 мяча. Лишь в одной встрече обошлось без голов. Со знаком «минус» отличились калининградская «Балтика» и воронежский «Факел».

Между тем самого крупного успеха добилась «Кубань». Подопечные Евгения Калешина разгромили «Зенит-2» со счетом 4:0, и, как дважды подчеркнул на пресс-конференции сам тренер, никаких выходных у краснодарцев не будет - на очередную тренировку команде предстоит собраться уже завтра. Наряду с «канарейками» удивил саратовский «Сокол», сумевший на самом флажке уйти от поражения в матче с гегемоном турнирной таблицы. Казалось, все идет к тому, что гол Кирилла Панченко, состоявшийся на 80-й минуте, станет для «Динамо» победным. Но не тут-то было! На 90-й минуте Игорь Климов привел в шок всю «бело-голубую» публику страны. Ярославский «Шинник» везет домой победу из Красноярска, а «Тюмень» - из Нижнекамска. Кабардинский «Спартак» заставил грустить болельщиков «Сибири». «Тигры» из «Луча-Энергии» дважды поразили ворота «Химок» в концовке матча. Вторая команда «Спартака» оставила без премиальных хабаровских «армейцев».

А вот посещаемость, к сожалению, откровенно удручает. Причем глобально повсеместно. В семи городах из десяти на стадионы пришло меньше тысячи зрителей. 950 - в Великом Новгороде, 900 - в Калининграде, 700 - в Нижнекамске, 650 - во Владивостоке, 530 - на малую арену стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге, 500 - в Нальчике, 250 - на стадион «Спартак» в Сокольниках. Показатель Астрахани - ровно 1000.

На стыке первого и второго кругов болельщиков «Мордовии» ждут три подряд домашних матча любимой команды. 30 октября, 5 и 9 ноября в Саранске поочередно сыграют «Спартак» из Нальчика, столичный «Спартак-2» и по факту новгородское «Тосно». Самым сложным наверняка будет третий соперник. Подопечные Дмитрия Парфенова - главные преследователи «Динамо» и лидеры по числу очков, завоеванных в выездных поединках. До конца календарного года в столице Мордовии также сыграет хабаровский СКА (19 ноября). «Тамбов» и «Химки» - оппоненты по выездным матчам 13 и 26 ноября соответственно. На весеннем отрезке первенства домашних матчей будет побольше - восемь против шести гостевых.