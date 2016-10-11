ОЧЕРЕДНОЙ МАСТЕР-КЛАСС

22 октября в Чамзинке в рамках соревнований по автокроссу «Золотые горы» членами сборной команды республики был проведен мастер-класс.

Спортсмены, тренеры и механики открыли для участников и зрителей историю развития данного вида спорта, поведали теоретическую часть вопроса подготовки к гонкам, продемонстрировали современную гоночную экипировку и технику. Всем желающим была представлена возможность сделать памятные фотографии о встрече, посвященной одному из самых интересных и динамичных видов спорта.