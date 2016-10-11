«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» В ПЕНЗЕ

Мордовские спортсменки успешно выступили на открытом фестивале «Золотая осень» на призы спортобщества «Юная гвардия» в Пензе. В соревнованиях приняли участие 280 гимнасток в личном первенстве и 22 команды в групповых упражнениях (Казань, Самара, Заречный, Уфа, Чебоксары, Тюмень, Тверь, Энгельс, Балашиха).

Воспитанницы «Академии Ирины Винер» добились следующих результатов: 2007-2008 годы рождения - команда «Матрешки» (1-е место), 2009-2010 годы рождения - команда «Малышки» (4-е место); 2001 год рождения (группа «Б») - Карина Куликова (2-е место); 2006 год рождения (группа «Б») - Софья Акамова (1-е место), 2005 год рождения (группа «А») - Наталья Тихонова (4-е место); 2004 год рождения (группа «Б») - Алена Нестеркина (2-е место); 2004 год рождения (группа «А») - Элина Давыдова (1-е место), Анна Сидорова (2-е место).