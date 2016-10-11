«СЕРЕБРО» АНГЕЛИНЫ БАШИНСКОЙ

В минувшие выходные в Саратовской области были проведены открытый чемпионат и первенство региона в олимпийских видах программы. Третий тур был посвящен закрытию соревновательного сезона.

Республику Мордовию представляли 7 спортсменов, занимающихся под руководством тренера Олега Преснякова, - Ангелина Башинская, Дмитрий Конурин, Георгий Тростин, Илья Ваничкин, Павел Крыласов, Дмитрий Булаев и Елизавета Юртаева.

В первый соревновательный день в индивидуальной гонке на время на дистанции 20 километров лучшей гонщицей из Саранска с результатом 34:00,5 стала Ангелина Башинская, занявшая второе место среди женщин (15 лет и старше). Во второй день в групповой гонке на дистанции 30 километров Ангелина показала четвертый результат, уступив соперницам из Астрахани и Пугачева.