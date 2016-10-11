УСПЕХ НА ПРОФСОЮЗНОМ ПЕРВЕНСТВЕ

22 и 23 октября в Ярославле проходило первенство России среди профсоюзов. В турнире принимал участие выпускник лицея № 4 Георгий Бокучава - воспитанник заслуженного тренера России Николая Слесарева, занимающийся борьбой более десяти лет.

Выступая в весовой категории до 76 кг (одной из самых многочисленных, где соперничали 30 человек), студент Саранского кооперативного техникума стал обладателем серебряной награды. Соревнования являлись мастерскими. Всем победителям было присвоено звание «Мастер спорта России». Общее число участников - свыше 400 спортсменов из 25 регионов России.