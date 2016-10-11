ОСТАВИЛИ БЕЗ «ЗОЛОТА» МАРИЙСКИЙ «СПАРТАК»

Завершилось первенство МФС «Приволжье», в котором в этом году вновь, спустя четырехлетнюю паузу, выступала команда, представляющая нашу республику. Ведущие силы «Мордовии-98» и «Мордовии-99» были собраны в единое целое и выступали под названием ЦПРФ «Мордовия». Итоговое восьмое место - весьма неплохой результат для абсолютного дебютанта.

При более удачном стечении обстоятельств в ряде матчей саранские юноши вполне могли зацепиться и за «пятерку» сильнейших. Проиграв весной, в самой первой игре, марийскому «Спартаку» со счетом 0:7, наша молодежь смогла поверить в себя, от матча к матчу прогрессировала и к осени начала демонстрировать яркий футбол в совокупности с результатом.

Особенно успешно подопечные Игоря Лайкина, Рената Кутюшева и Виктора Бородулина проявили себя в двух заключительных домашних матчах. Сначала была добыта ничья 2:2 в соперничестве с дублерами ижевского «Зенита», завоевавшими в итоге «бронзу», а затем был положен на лопатки все тот же «Спартак Марий Эл». Победу со счетом 2:1 нам принесли голы Александра Курчавого и Дениса Макарова. «Красно-белых» хватило лишь на один ответный мяч, после чего они потеряли шансы на продолжение борьбы за «золото».

В понедельник в заключительной игре первенства пришлось соперничать на выезде с «Дзержинском-ТС». Болельщиков ждало голевое пиршество. Хозяева выиграли 4:2, но такой счет скажет прежде всего за то, что гости играли в смелый футбол и всерьез потрепали нервы чемпиону. Голами отметились Илья Ермошкин и Денис Макаров.