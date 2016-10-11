ЧЕМПИОНЫ С ОКРАИНЫ

Впервые в истории обладателями золотых медалей чемпионата Мордовии стали представители Зубово-Полянского района. Всего за несколько месяцев команда, формировавшая боевой состав буквально на ходу, превратилась из возмутителя спокойствия в одного из главных фаворитов сезона и на финише в изнурительной борьбе добилась титула, опередив на очко соседей из Торбеева. Бронзовые медали, несмотря на поражение в заключительном туре, примерил перспективный коллектив МГУ.

В футбольной жизни наставника «Плайтерры» Олега Горелова бывало всякое. В конце 1980-х он стал одним из первых выпускников ДЮСШ «Светотехника», получив азы любимой игры в группе подготовки Николая Серафимовича Учайкина, ушедшего в мир иной совсем недавно. Сыграть за главную команду республики по мастерам, как говорили в ту пору, Горелову не довелось. Зато были выступления по второй лиге чемпионата СССР за «Башсельмаш» (Нефтекамск) и «Зарю» (Подгорный). Гораздо полнее талант тренера и одновременно организатора Олегу Владимировичу удалось раскрыть на внутренней арене. Сначала были победы по второй группе с саранским «Зенитом» (командой Механического завода). Затем на всю республику прогремели ПТФ «Атемарская», МК «Саранский» и «Лямбирь-Звездный». В 2001 году по инициативе Олега Горелова была возрождена футбольная команда при заводе «Сарэкс». В 2006 году «экскаваторщики» вышли на приволжский уровень, добывая победы в соперничестве с такими клубами, как «Сокол» (Саратов), «Волга» (Ульяновск), ФК «Нижний Новгород», «Химик» (Дзержинск), «Энергетик» (Урень). Попутно были выиграны «серебро» и «бронза» чемпионата Мордовии, Кубок и Суперкубок республики. Но, отыграв два добротных сезона в «Приволжье», симпатичный клуб был расформирован. Причины лежали на поверхности и были привычно банальны - прекращение финансирования со стороны генерального спонсора. Откровенно говоря, на завод пришло новое, московское руководство, которому было абсолютно наплевать на такие социальные проекты, как футбол.

Так успешному тренеру, дипломированному специалисту ВШТ пришлось завязать с футболом. Но хорошо, что только на время. Любовь к виду спорта номер один победила все неурядицы и массу бытовых проблем, скопившихся в жизни тренера. Вот только начинать пришлось буквально с нуля, и в самом отдаленном уголке региона - за 220 километров от Саранска. Иных вариантов на тот момент просто не было. Три сезона подряд ФК «Зубова Поляна» выступал в республиканском чемпионате преимущественно собственными силами, звезд с неба не хватал, но постепенно из аутсайдера подрос в крепкого середняка, а также преуспел в пляжном футболе. Весной года текущего известному саранскому тренеру совместно с руководством района удалось заручиться поддержкой успешных меценатов. Надежным другом для футбольной команды стало предприятие, специализирующееся на производстве фанеры. Так в мордовский футбол пришла марка «Плайтерра».

Весьма символично, что к футбольным вершинам Мордовии Олег Горелов вернулся спустя ровно 10 лет после перечисленных выше успехов «Сарэкса». Памятуя о тех славных завоеваниях, тренер-победитель попросил вспомнить на газетных страницах еще об одном человеке, вклад которого в развитие футбола на экскаваторном заводе был первостепенен. Благодарность Геннадию Кулебякину, бывшему генеральному директору «Сарэкса», Горелов пронес через десятилетие. Геннадия Ивановича не стало в том самом 2006-м, но в сердцах тех, кто работал под его руководством, он навсегда останется человеком, относившимся к футбольной команде с настоящей отеческой заботой.

Но вернемся в день сегодняшний. Волевую победу над питомцами огаревского университета «Плайтерре» принесли два метких «выстрела» Александра Журавлева. «По ходу сезона, признаться, нередко приходилось слышать, что мы якобы побеждаем исключительно за счет усиливших нас ульяновских игроков. Не спорю, такие футболисты в нашем составе действительно есть, и их опыт, безусловно, помог команде. Однако критики, бросающие упреки в наш адрес, зачастую забывают, что наравне с ульяновцами историческую победу Зубовой Поляне принесли такие люди, как Саша Журавлев, как Алексей Артемов, как Андрей Догадин, как Александр Строков, как вратарь Максим Маслов - футболисты, взращенные в мордовском футболе и прошедшие с ним большой спортивный путь. В приоритете в районе и развитие детско-юношеского футбола. Местная молодежь, для которой еще несколько лет назад футбол был чем-то далеким, с интересом им сейчас занимается. И теперь юношам ДЮСШ определенно есть на кого равняться», - подчеркнул в общении с прессой Олег Горелов.

Говоря, прежде всего, об успехах зубовской «Плайтерры», невозможно не поздравить лучшего бомбардира чемпионата Мордовии Сергея Ювенко, который в матче последнего тура довел сумму своих голов до гроссмейстерской «двадцатки». Прирожденный талант продолжает удивлять отменным голевым чутьем. 28-летний форвард ковылкинского «Спартака-КЭМЗ» побеждает в снайперском споре родного региона второй год подряд и в третий раз в общей сложности. Специалисты, практикующие в республиканском футболе, не сомневаются, что Сергей способен приносить пользу и на профессиональном уровне. И если Ювенко будет суждено туда вернуться, думается, все наши болельщики только порадуются.

Тем временем во втором дивизионе сильнее всех вновь оказалась комсомольская «Сфера». Дважды победив своих главных конкурентов из птицефабрики «Атемарской» (2:1 и 3:2), подопечные Владимира Большакова в отличном стиле обеспечили себе «золото». 30 октября «Сфера» закроет победный для себя сезон выездным матчем с ромодановским «Вымпелом» (начало в 12.00). Бронзовые медали втордива на сей раз выиграли футболисты «Большой Елховки».

Несколько слов о предстоящем матче за Суперкубок. Планировалось, что он пройдет в ближайшее воскресенье. Но в связи с тем, что в этот день играет наша главная команда, руководители «Плайтерры» и «Торбеево» высказались за то, чтобы провести очную дуэль в следующий уик-энд - 6 ноября. Рандеву между триумфатором чемпионата и обладателем Кубка пройдет на поле чемпиона - в Зубовой Поляне. Организаторы матча рассчитывают, что этот матч станет настоящим праздником для жителей двух географически близких районов, и будут рады видеть в числе зрителей на трибунах представителей ведущих СМИ Мордовии. Предварительное время начала матча - 13.00 (мск).