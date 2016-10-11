Директор школы ответит за гибель 17-летнего студента

Директора средней общеобразовательной школы села Старое Дракино Ковылкинского района, 55-летнюю Екатерину Вельмякину обвиняют в халатности, которая привела к смерти человека. Следствие считает, что по вине директрисы погиб 17-летний студент Ковылкинского аграрно-строительного колледжа Александр Понимаскин. Парень упал в школе с неограждённой лестничной площадки и скончался в реанимации от полученных травм.

По данным следствия, с декабря 2014 года директор Екатерина Вельмякина безвозмездно передала спортивный зал школы для дополнительного занятия детей по программам физкультурно-оздоровительной направленности, в том числе волейболом. В соответствии с договором спортивный зал использовался детско-юношеской спортивной школой в вечернее время: с 18 до 19 часов 30 минут. При этом Екатерина Вельмякина во время занятий не разрешала пользоваться центральным входом школы. Директриса явно не хотела тратиться на сторожа или охрану, к тому же, видимо, полагала, что спортсмены вместо спортзала будут бродить по пустой школе. И разрешила волейболистам заходить в спортивный зал только через запасной эвакуационный выход. При этом Вельмякина знала, что этот выход небезопасен. Как сообщила старший помощник руководителя СКР по РМ Наталья Афанасьева, запасной вход не соответствовал предъявляемым требованиям и не обеспечивал безопасность жизни и здоровья учащихся: лестничный марш не был огорожен, частично была разрушена верхняя ступень лестницы, отсутствовало освещение. В итоге это все привело к трагедии.

Вечером 1 марта 2016 года 17-летний студент второго курса Ковылкинского аграрно-строительного колледжа Александр Понимаскин пришел в школу на занятия в спортивную секцию по волейболу. Сам парень живет в Атюрьевском районе, а учится в Ковылкине. В тот день друг пригласил Александра на первую тренировку. Парню надо было поговорить по мобильному телефону, и он вышел на темную лестницу, у которой не было ограждения. Студент оступился и упал с высоты трех метров. При падении он сильно ударился головой и повредил руку, но спустя некоторое время самостоятельно поднялся и зашел в спортивный зал.

По словам тренировавшихся в зале ребят, Понимаскин был весь грязный, держался за руку и жаловался на сильную головную боль. Тренер вызвал «скорую», но, поскольку село находится на удалении от райцентра, друг решил отвезти парня в больницу на своей машине. По дороге Александру становилось все хуже, и в конечном итоге он потерял сознание. Когда друг привез беднягу в больницу, врачи заявили, что студент впал в кому из-за серьезной травмы головы. Эскулапы поставили диагноз: «Ушиб головного мозга и мозговая декомпенсация».

На консилиуме медиков было решено делать операцию. В Ковылкине таких специалистов не нашлось, пришлось вызывать нейрохирургов из столицы Мордовии. Врачи сделали Александру операцию, но это ему не помогло. 5 марта Александр Понимаскин скончался в реанимационном отделении.

Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ в отношении директора Стародракинской школы было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Санкции статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета тщательно выяснялись в том числе причины и условия, которые способствовали совершению этого преступления. По итогам этой работы следователем в адрес Правительства Республики Мордовия, Министерства образования республики, а также учреждений районного уровня внесены представления с целью устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.