Готовили налет на 8 миллионов рублей

В Дубенках суд заключил под стражу трех мужчин, которые планировали совершить вооруженное нападение на одну из местных организаций. Среди арестованных жители Самарской области 40-летний Алексей Ильин, 46-летний Александр Летучев и 43-летний житель Дубенского района Виталий Суродеев.

16 октября в Дубенском суде всем троим по ходатайству старшего следователя МВД по РМ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как следует из материалов, все трое подозреваются в приготовлении к совершению разбойного нападения. В качестве оружия криминальное трио планировало использовать охотничью «Сайгу». Подготовка налета проходила с июня по начало октября этого года, добыча должна была составить 8 млн рублей.

По версии следствия, грабители выяснили, как охраняется объект и в какое время в организации появляется большая сумма наличных денег. Им удалось достать охотничий карабин «Сайга», только его подработали, спилив часть ствола. На дело решили ехать на старенькой «Оке», которая принадлежала одному из мужчин. Дабы не палиться, шайка похитила госномер с другой машины и прикрутила его к малолитражке.

В намеченный день трио подъехало на машине к организации. Вооруженные люди стали ожидать машину, привозящую деньги. Согласно плану налетчики должны были устроить аварию с автомобилем организации и перегородить дорогу. Затем, пригрозив карабином водителю, планировали забрать 8 миллионов рублей. Однако провернуть операцию не удалось. Водитель «денежной» машины что-то заподозрил и, надавив на педаль газа, на большой скорости промчался мимо. Разбойникам-неудачникам пришлось спешно ретироваться.

Для того чтобы замести следы, оружие и одежду налетчики спрятали в лесном массиве, там же сожгли свои мобильные телефоны, а «Оку» сдали в пункт приема металла. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, о приготовлении к разбойному нападению стало известно сотрудникам уголовного розыска. Вскоре все трое были задержаны. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Отрабатывается причастность задержанных к похожему преступлению в Ульяновской области.

В суде следователь и прокурор поддержали ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемые и их защитники возражали, но судья вынес решение не в их пользу.