65-летнего пенсионера подозревают в педофилии

Пенсионер из Зубово-Полянского района проявил сексуальное влечение к 6-летней девочке, и теперь ему грозит до 20 лет колонии. По версии следствия, днем 30 сентября 2016 года девочка находилась на приусадебном участке возле дома соседа. Ребенок проживает вместе матерью, которая в тот день была на работе и просила приглядеть за дочерью соседку. Но та, видимо, отнеслась к поручению без должной ответственности, и девочка отправилась на огород к 65-летнему соседу. В тот день его супруга была на работе, а он копался у себя на участке. Девочка по доброте душевной стала помогать пожилому мужчине собирать виноград. Оставшись один на один с ребенком, пенсионер стал приставать к девочке. Стал трогать ее за интимные места и просил ребенка потрогать его гениталии.

Потом перепуганная жертва приставаний рассказала обо всем соседке, а та передала этот шокирующий рассказ матери ребенка. Родительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением. После проверки подозреваемый был задержан. Сотрудники СК РФ по РМ возбудили уголовное дело в отношении пожилого извращенца. Он подозревается в «Насильственных действиях сексуального характера». Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.